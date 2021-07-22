Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной кардиохирурга Серика Бекбосынова

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье и родственникам известного кардиолога Серика Бекбосынова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Серик Темирханулы служил в Национальном научном кардиологическом центре и стал одним из лучших специалистов по сердечно-сосудистой хирургии. Его работа самого молодого кардиолога в мире, которому сделали операцию на сердце, была высоко оценена. Спас много жизней. Не забудется яркий образ Серика Темирханулы, который справедливо работал на нашу родину и оставил незаменимый след на конце как знающий эксперт своей работы, - сказано в телеграмме.

Известный кардиохирург Серик Бекбосынов ушел из жизни 20 июля 2021 года в возрасте 41 года. Он работал заведующим отделением кардиохирургии №2, был одним из лучших специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Был награжден Ассоциацией кардиологов Казахстана как самый молодой кардиохирург в мире, который провел операцию по имплантации искусственного левого желудочка сердца. По информации ряда СМИ, на момент смерти доктор не болел коронавирусом, но перенес его летом 2020 года.

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