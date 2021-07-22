В Акмолинской области обсудили новые пути развития волонтерства

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 21 ИЮЛЯ - В год 30-летия Независимости страны в Кокшетау прошла встреча представителей республиканского фронт-офиса волонтеров "Birgemiz" с волонтерским корпусом области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи участники обсудили вопросы реализации дорожной карты волонтерства, разработки стандарта поддержки волонтерской деятельности, делились идеями и мнениями о новых направлениях развития волонтерства, сообщает управление внутренней политики региона.

Как отметила руководитель республиканского фронт-офиса волонтеров "Birgemiz" Татьяна Миронюк, сегодня в Казахстане работают порядка 600 волонтерских организаций. С каждым годом в стране увеличивается количество добровольцев, желающих проявить свою активную гражданскую позицию и помочь нуждающимся.

Наша встреча проходит продуктивно. Участники рассказывают о реализации волонтерства в своем регионе, вносят свои предложения для включения в стандарт поддержки волонтерской деятельности, предлагают пути для дальнейшего развития волонтерста", - поделилась Миронюк.





В завершение встречи представители республиканского фронт-офиса волонтеров "Birgemiz" провели обучение для сотрудников молодежных ресурсных центров районов и городов по предоставлению новых форм отчетности.

К слову, акмолинские волонтеры активно участвуют в единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, где зарегистрировано 1180 волонтеров и 90 организаций региона", - добавили в ведомстве.

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