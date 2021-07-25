Сильная жара ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 июля 2021 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе сильные дожди. Лишь на севере и юге страны по-прежнему погода без осадков. Местами усилится ветер, на юго-западе с пыльной бурей, на западе, северо-западе и востоке республики - град.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области - с пыльной бурей. В Актюбинской области местами ожидается град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, на юге в Актюбинской, Костанайской, Мангистауской областей сохранится сильная жара, на западе Акмолинской, местами в Жамбылской областях ожидается очень сильная жара. На большей части Карагандинской области ожидается сильная жара, на юге очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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