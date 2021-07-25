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"Чёрный список" нарушителей карантина опубликован в Нур-Султане

24.07.2021 7345
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Санитарные врачи Нур-Султана опубликовали список злостных нарушителей карантина среди заведений, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мониторинговые группы столицы по пресечению нарушений карантина продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Ежедневно охватывается от 100 и более заведений. Выявляется от 10 до 20 объектов, где не соблюдаются ограничительные и карантинные меры, в том числе и на объектах, участвующих в проекте "Ashyq". Злостные нарушители будут исключены из проекта Ashyq, также деятельность заведений будет приостановлена через суд", - сообщили в акимате Нур-Султана. 

 
В список попали 18 заведений, участвующих в проекте "Ashyq". В их числе: Дворец торжеств, рестораны, кофейня, несколько баров, летник и гостевой дом. 
 
В списке также оказались столичные заведения, которые не участвуют в проекте "Ashyq". Кафе, бары, игровой и бильярдный клубы нарушали режим работы, превышали количество посетителей, не следили за соблюдением социальной дистанции, также не соблюдали запрет на осуществление деятельности. 
 
Всего с 1 января текущего года на заведения, нарушившие режим карантина, наложено административных штрафов на сумму более 271 млн тенге. 
 
В акимате отметили, что эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Растет количество случаев заражения КВИ. Жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все саннормы, ограничительные меры. 
 

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