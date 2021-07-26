О работе наблюдателей на выборах сельских акимов рассказали в Акмолинской области

Фото: ГУ УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 25 ИЮЛЯ - В Акмолинской области за ходом выборов сельских акимов следят более 400 наблюдателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О том, как проходит избирательная кампания в Акмолинской области, на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного штаба наблюдателей, председатель областного филиала РОО "Центр непартийного наблюдения" Ерлан Закирьянов, сообщает управление внутренней политики.

Как отметил спикер, на выборах сельских акимов работают более 400 наблюдателей из различных сфер деятельности: общественники, представители бизнеса, молодежи.

Областной штаб ежечасно получает информацию от региональных наблюдателей о ходе прохождения выборов. Во всех районах отмечается активность избирателей. В целом избирательная кампания в регионе проходит в штатном режиме. Никаких заявлений о нарушениях не поступало", - отметил Ерлан Закирьянов.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области по состоянию на 16.00, на избирательных участках проголосовал 58 971 человек, что составляет 59% от общего количества избирателей. Наибольшая активность отмечается в городе Кокшетау, Егиндыкольском районе - по 82%, Аккольском районе - 78% и Сандыктауском районе - 76%.

В Акмолинской области работают 218 избирательных участков. Выборы 95 акимов сельских округов проходят во всех 19 регионах области. При этом 66 акимов избираются в связи с истечением срока полномочий, 29 - в связи с досрочным сложением полномочий.

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