Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях РК

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Карагандинской, Актюбинской, Алматинской, Кызылординской и Акмолинской областях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, 27 июля в Карагандинской области ожидается северный ветер, местами 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидается туман. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 27 июля в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара, 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 27 июля в Алматинской области сохраняется сильная жара, 35-37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27-29 июля в Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, 27 июля ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

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