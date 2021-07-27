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В Шымкенте вынесен приговор по делу о взрывах боеприпасов в Арыси

26.07.2021 5023
ШЫМКЕНТ. 26 ИЮЛЯ - В Шымкенте вынесен приговор по делу о взрывах боеприпасов в Арыси. На скамье подсудимых оказались 16 человек. 12 из них получили реальные сроки, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Максимальное наказание - 10 лет, минимальное - 4. Ещё четверо осуждены условно, сообщает "Хабар 24". 
 
Один из подсудимых с решением суда не согласен, остальные отказались от комментариев. Ещё около полутора тысяч человек признаны потерпевшими. Они заявили, что без рассмотрения остался вопрос с выплатой компенсаций. 
 
Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново. 
 

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