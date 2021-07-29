В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской в Северо-Казахстанской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 июля в Западно-Казахстанской области на юго-западе ожидается сильная жара, 36 градусов.

29 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

29 июля в Павлодарской области утром и днем местами ожидается гроза, ветер южный, с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

29 июля в Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 29 июля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

29 июля в Северо-Казахстанской области ожидаются ночью местами гроза, град. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали , какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток.

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