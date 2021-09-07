Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Грозу прогнозируют синоптики в Акмолинской, Кызылординской, Костанайской и Мангистауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 сентября днем на северо-западе Акмолинской области ожидаются гроза, ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

Днем 7 сентября на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 сентября на западе, северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 сентября на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе и в центре области 15-20 метров в секунду.

Напомним , в ближайшие три дня в Казахстане ожидаются дожди и похолодание.

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