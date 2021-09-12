Семья беркутчи из Алматинской области стала победителем национального конкурса

Фото: Акимат Алматинской области

НУР-СУЛТАН 11 СЕНТЯБРЯ - Семья Исабековых из Алматинской области, которая занимается приручением и обучением диких птиц, стала победителем национального конкурса "Мерейлі отбасы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в онлайн-формате на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК, в честь Дня семьи состоялась церемония награждения победителей национального конкурса "Мерейлі отбасы".

Поздравить всех лауреатов республиканского семейного состязания приехал государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев. Он зачитал поздравительное обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Мы хотим, чтобы в каждой казахстанской семье царила атмосфера согласия, счастья и благополучия. Именно поэтому я особое внимание уделяю семейной политике. Институт семьи играет большую роль в формировании у подрастающего поколения таких качеств, как гуманность, добропорядочность, трудолюбие, патриотизм. Наш народ во все времена почитал старших, поддерживал и наставлял молодых. В условиях глобализации важно, чтобы наши традиционные духовные ценности стали неотъемлемой частью жизни современного казахстанского общества. Существенный вклад в это вносит ежегодный общенациональный конкурс, приуроченный ко Дню семьи", - говорится в поздравлении президента.

В ходе церемонии, каждой семье вручили статуэтки, дипломы от главы государства и денежные сертификаты. Первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов, поздравляя победителей, адресовал самые теплые слова благодарности семье Исабековых из Енбекшиказахского района.

Семья Исабековых пользуется огромным авторитетом в народе. Глава семьи Мухамед Исабеков продолжает дело своих отцов и дедов, передавая детям и внукам секреты приручения и воспитания диких птиц, особенности национальной казахской охоты. Он ведет также большую работу по сохранению популяции редких хищных птиц, традиций кочевого охотничьего дела. Дети четы Исабековых: Султан, Куаныш, Айдана Омирхан, Кантай и Бауржан - всегда и во всем помогают своим родителям. Дети, как и родители, понимают духовную значимость продолжения большого семейного дела", - рассказали в пресс-службе акима Алматинской области.

В ведомстве отметили, что Мухамед Исабеков в 2003 году открыл музей ловчих птиц "Жеті казына". Он стал первым музеем в стране по национальным видам охоты семьи. Сегодня у музея большая мировая слава. Сюда приезжают известные охотники-сокольники, беркутчи из Европы и Азии. Среди множества экспонатов особенно ценится награда за победу на I Международном фестивале охотников в Лондоне Куаныша Исабекова. Он смог победить среди участников из 33 стран и получить звание "Лучший беркутчи".

Но главную награду мы получили сегодня. Нас поздравил государственный секретарь, озвучил поздравление президента страны Касым-Жомарта Токаева. Из рук первого заместителя акима области Лаззата Турлашова мы получили диплом, подписанный главой государства, стали лучшей семьей Алматинской области. Нас чествуют, награждают. На самом высоком уровне говорят о ценности простых семей. А это особенно важно. Для меня и моей семьи не может быть ничего важнее. Учу детей тому, что знаю сам, чему учили меня мои родители", - подчеркнул Мухамед Исабеков

Стоит подчеркнуть, что семья Исабековых стала лучшей в Жетысу среди 410 участников.

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