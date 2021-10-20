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Какая погода ожидается в Казахстане зимой

19.10.2021, 13:34 68743
Какая погода ожидается в Казахстане зимой
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - РГП "Казгидромет" предоставило консультативный сезонный прогноз погоды по Республике Казахстан на ноябрь 2021 - март 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первая половина ноября прогнозируется относительно теплой - в северной половине Казахстана, ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3+2 до -8-13 градусов, днем от +3+10 до -2+3 градусов.
 
На севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки (преимущественно в виде снега) с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17-25 градусов, днем до -8-13 градусов, а на востоке страны ночью до -30 градусов, днем до -18 градусов. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений. 
 
На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повысится до +10+18 градусов Цельсия, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5-17 градусов, днем до -2-7 градусов. В третьей декаде вновь потеплеет. 
 
По информации синоптиков, зима 2021-2022 года в Казахстане прогнозируется близкой к климатической норме. 
 
В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, а в южных регионах - туманы и гололедные явления. Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы. Количество осадков - меньше нормы на большей части республики, около нормы - в северной половине и на востоке страны, больше нормы - на крайнем севере РК.
 
Январь самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние Монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине РК могут опуститься до -35-40 градусов, в южной до -22-30 градусов по Цельсию. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса на большей части территории республики, около нормы на крайнем западе, юго-западе, севере, юге и юго-востоке страны. Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм, около нормы - на крайнем северо-западе, северо-востоке РК и на юго-востоке Алматинской области.
 
Февраль завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским. Снегопады и метели, как правило, еще сохраняются в северной половине Казахстана. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории РК, выше нормы на 1 градус на юго-востоке республики. Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.
 
Для юга Казахстана март - уже типичный весенний месяц, а в северных областях еще продолжается зима. Погода в марте очень изменчива. Для марта характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков. Согласно прогнозу, первый месяц весны ожидается холодным. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса на большей части территории Казахстана, около нормы - на крайнем западе РК. Количество осадков в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке республики, меньше нормы - в южной половине страны.
 

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За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены

20.10.2021, 15:09 2728
За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены попросили уточнить, за счет каких средств будет проведена ревакцинация населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С соответствующим запросом обратилась к правительству депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта бюджета на 2022-2024 годы, сообщает "Казахстанская правда". По словам Нурманбетовой, средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены. 
 
Депутат напомнила, что для формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек. 
 
Отвечая на вопрос, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что средства будут выделены из резерва правительства.
 

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию. Через 6 месяцев для инактивированной вакцины, и через 9 месяцев будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года", - пояснил заместитель премьер-министра.

 
Остальных граждан будут вакцинировать поэтапно.
 

В 2022 году планируется привить около двух миллионов человек. А в 2023-2024 годах будем смотреть на эпидситуацию. Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией", - добавил Тугжанов.

 

Суд Нью-Йорка наложил санкции на Аблязова и Храпунова

20.10.2021, 13:33 26785
НЬЮ-ЙОРК. 20 ОКТЯБРЯ - Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 октября 2021 года Окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата Алматы.
 

В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова. Данное решение, наряду с предыдущими решениями суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению соистцами доказательств, "имеющих большое значение" для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

 
Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как "игру в кошки-мышки".
 
Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:
 
 - Аблязов "не исполнил постановление суда", потребовавшего от него представления доказательств;
 
 - Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение "противоречило его собственным показаниям" под присягой;
 
 - Храпуновы "не представили никаких финансовых отчетов", "все без каких-либо оправданий";
 
 - Ильяс Храпунов, которого суд назвал "главным нарушителем раскрытия информации", удалил "все" свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого "сотни" зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал "невероятные" утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них.
 
 - Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и "отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов";
 
 - хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.
 

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США", - уточнили в Минюсте.

 
Размер санкции в отношении Ильяса Храпунова суд определит после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения, отмечено в сообщении пресс-службы.
 
Суд также установил, что "любая апелляция на его постановление будет восприниматься как "отказ от добровольного исполнения решения".
 

Нью-Йоркское дело от имени соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании", - напомнили в ведомстве.

 
В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. 
 

Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года", - добавили в пресс-службе.

 

Осадки и похолодание ожидаются в Казахстане в ближашие дни

20.10.2021, 11:16 57943
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега. 22 октября на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки, гололед, усиление ветра. На севере, в центре и на востоке страны ожидаются осадки с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза - 2 градусов тепла, днем до 2-10 градусов тепла", - говорится в сообщении синоптиков.

 
Отмечается, что с 22 октября на западные регионы страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха днем до 15-22 градусов тепла.
 

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