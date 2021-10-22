У людей с ограниченными возможностями появилась возможность пройти бесплатную иппотерапию в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 21 ОКТЯБРЯ - В городе Капшагае состоялось открытие иппотерапии "Жаксылык" для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В церемонии открытия участвовали депутаты областного маслихата, председатель общественного совета областного аграрного сектора, директор крестьянского хозяйства "Жаксылык" Елдос Ушкемпиров, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства по Алматинской области, управляющий директор по капитальному строительству и трансформации АО "АлЭС" Бакдаулет Устенов, заместитель акима города Берик Фатыкулы.

С поздравительной речью выступил руководитель общественного объединения "Капшагай самга" Марат Бекенулы.

Услуги иппотерапии стоят очень дорого, и это недоступно для многих горожан. У нас в городе больше 1000 детей с ограниченными возможностями. Мы будем обеспечивать иппотерапией около 200 человек. Ошибочно полагать, что в этом процессе задействована только верховая езда. Терапевтический процесс основан не только на физическом воздействии, но и на психоэмоциональной связи. Физический эффект обеспечивает термический точечный массаж рук, ног и позвоночника, а также работающих мышц, чего раньше не делали. В результате появятся новые действия, появится любовь к жизни и позитивный настрой. Улучшается общий психоэмоциональный фон", - сказал он.

На сегодня имеются четыре специально приспособленные лошади. На обучение ходят 12 детей, в дальнейшем планируется увеличить их количество до 50. Все услуги проходят под четким контролем трех специалистов.

По словам работников общества инвалидов "Капшагай самга", в ходе прохождения иппотерапии терапевтические эффекты происходят при прямом контакте между людьми с ограниченными возможностями и лошадьми. Верховная езда - уникальное лечение, используемое для реабилитации пациентов с неврологическими и другими расстройствами, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травма спинного мозга, а также поведенческие и психические расстройства.

Отмечается, что мероприятие приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан.





К слову, в Кербулакском районе Алматинской области откроется школа искусств, в которой смогут заниматься 300 детей. Новая школа рассчитана на 50 мест в смену, а значит, за день в ней смогут позаниматься около 300 детей. В школе искусств есть художественные классы, фортепиано, кобыз, домбра, баян и танцевальная студия. Также предусмотрен актовый зал на 100 мест, оборудованный современной техникой.