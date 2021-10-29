В России внедряют специальные датчики, предупреждающие водителей об опасности на дороге

МОСКВА. 28 ОКТЯБРЯ - "Автодор" внедряет интеллектуальные системы для обеспечения безопасности водителей и пешеходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам начальника отдела безопасности дорожного движения компании Виктора Левандовского, в тех местах, где есть вероятность выхода на трассу крупных животных или людей, будут установлены специальные радары-датчики, которые предупредят водителя об опасности, сообщает Вести.Ru.
Такие системы уже появились на трассе М1 "Беларусь". А до конца 2021 года "Автодор" начнет внедрять искусственный интеллект, который будет самостоятельно анализировать видео с камер наблюдения.
Эти знаки со световой подсветкой, со светодиодной индикацией. Они начинают срабатывать в тот момент, когда радары фиксируют выход животного на дорогу - загораются световые сигналы, сразу привлекая внимание. Эта же система будет эффективно работать, заблаговременно предупреждая водителя о выходе пешехода на пешеходный переход", - рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения государственной компании "Автодор" Виктор Левандовский программе "Вести-Москва".
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