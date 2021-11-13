Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Восточные, южные и западные районы страны будут под влиянием поля повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной части республики погоду по-прежнему будут определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с которыми ожидаются осадки, в северных регионах преимущественно снег. На большей части страны ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в северных районах низовая метель, гололед. На западе, севере и в горных районах юго-востока республики туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе Восточно-Казахстанской, на северо-западе и востоке Жамбылской областей, в районе Алакольских озер Алматинской, утром и днем на севере и в горных районах Туркестанской, днем на севере Карагандинской областей ожидаются усиление ветра до 15-22 метров в секунду. На севере и в горных районах Туркестанской области пыльная буря, на востоке и в горных районах Жамбылской области туман.

На юге Западно-Казахстанской, на севере Атырауской, ночью и утром на северо-востоке Мангистауской областях ожидаются туман. На севере и северо-западе Западно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунуду, на севере Атырауской области гололед.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гололед.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области на севере ожидаются туман, гололед, днем на юге области ветер 15-20 метров в секунду.