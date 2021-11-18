В Казахстане создана карта доступности банков для лиц с ограниченными возможностями

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НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Впервые в Казахстане сформирована карта доступности отделений банков для лиц с ограниченными возможностями (ЛОВ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для предоставления актуальной информации об инфраструктуре отделений финансовых организаций участниками рабочей группы подготовлена и размещена на интернет-портале по финансовой грамотности www.fingramota.kz (обучающий спецпроект Агентства по финансовой грамотности) Карта финансовой доступности", - сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

На карте представлены отделения банков второго уровня в трех крупных городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Согласно проведенному анализу, данные отделения наиболее приспособлены к потребностям ЛОВ. Они имеют оборудованные пандусы, соответствующие необходимым стандартам, кнопки вызова менеджеров, специально обученных для работы с клиентами с ограниченными возможностями.

Как отметили в ведомстве, весной текущего года рабочей группой по финансовой инклюзии проведены мониторинг и анализ доступности отделений финансовых организаций Алматы на предмет наличия необходимых аспектов для лиц с ограниченными возможностями. В частности, анализировалась доступность входной группы: наличие удобных пандусов, специальных дорожек для слабовидящих, кнопки вызова сотрудника и процесс оказания помощи. Кроме того, был проведен анализ технологических устройств: банкоматов и терминалов на предмет возможности их использования различными категориями ЛОВ. В рамках мониторинга составлен список несоответствий и разработаны рекомендации, которые были учтены банками.

В дальнейшем планируется провести анализ физической доступности отделений финансовых организаций в регионах и составить аналогичные карты во всех областях Казахстана", - сообщили в пресс-службе.