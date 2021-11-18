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В Казахстане создана карта доступности банков для лиц с ограниченными возможностями

17.11.2021, 14:03 53974
В Казахстане создана карта доступности банков для лиц с ограниченными возможностями
Фото: tutknow.ru
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Впервые в Казахстане сформирована карта доступности отделений банков для лиц с ограниченными возможностями (ЛОВ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для предоставления актуальной информации об инфраструктуре отделений финансовых организаций участниками рабочей группы подготовлена и размещена на интернет-портале по финансовой грамотности www.fingramota.kz (обучающий спецпроект Агентства по финансовой грамотности) Карта финансовой доступности", - сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

 
На карте представлены отделения банков второго уровня в трех крупных городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Согласно проведенному анализу, данные отделения наиболее приспособлены к потребностям ЛОВ. Они имеют оборудованные пандусы, соответствующие необходимым стандартам, кнопки вызова менеджеров, специально обученных для работы с клиентами с ограниченными возможностями.
 
Как отметили в ведомстве, весной текущего года рабочей группой по финансовой инклюзии проведены мониторинг и анализ доступности отделений финансовых организаций Алматы на предмет наличия необходимых аспектов для лиц с ограниченными возможностями. В частности, анализировалась доступность входной группы: наличие удобных пандусов, специальных дорожек для слабовидящих, кнопки вызова сотрудника и процесс оказания помощи. Кроме того, был проведен анализ технологических устройств: банкоматов и терминалов на предмет возможности их использования различными категориями ЛОВ. В рамках мониторинга составлен список несоответствий и разработаны рекомендации, которые были учтены банками.
 

В дальнейшем планируется провести анализ физической доступности отделений финансовых организаций в регионах и составить аналогичные карты во всех областях Казахстана", - сообщили в пресс-службе.

 
 

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Трех пранкеров наказали за розыгрыш пассажиров в метро Алматы

18.11.2021, 11:38 4537

АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Трое парней наказаны за розыгрыш пассажиров в алматинском метро, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С помощью музыкальной колонки молодые люди громко проигрывали музыку и на замечания граждан не реагировали, пишет Polisia.kz.

Некоторые пассажиры, не ожидая внезапной музыки, пугались. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, несшим службу на станции "Жибек Жолы". На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно.

"Действия гражданина А., гражданина К. и гражданина А., 19 и 22 лет, квалифицированы статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство". Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд, - рассказал заместитель начальника УП на Метрополитене Кайрат Журунов.


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Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов

18.11.2021, 10:06 28999
Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос о нарушениях в системе здравоохранения подтвердил множественные факты нарушения законодательства в сфере госзакупок лекарств и медицинских изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По установленным многочисленным нарушениям законодательства о закупках и выявленным фактам хищений по результатам проверок принимаются меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности", - сообщил Тугжанов.

 
Он проинформировал, что вопрос эффективного использования бюджетных средств на лекарственное обеспечение явился предметом проверок Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов и Агентства по противодействию коррупции. По итогам внешнего анализа коррупционных рисков принят план мероприятий по исполнению рекомендаций. 
 
Также по вопросу эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение ЛС и МИ, а также эффективности принимаемых мер по профилактике и противодействию коррупции за 2020 год и первое полугодие 2021 года Генеральной прокуратурой в правительство направлено представление для устранения выявленных нарушений. 
 

В целом вопросы лекарственного обеспечения и эффективного использования бюджетных средств регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве и находятся на особом контроле", - добавил вице-премьер.


 

В Акмолинской области продолжается конкурс "Ақмола жұлдыздары"

18.11.2021, 09:44 35209
В Акмолинской области продолжается конкурс "Ақмола жұлдыздары"
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - В районах и городах проводятся этапы областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары", посвященного 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очередным пунктом творческого мероприятия стал Шортандинский район. До начала гала-концерта для гостей и зрителей в фойе досугового центра была организована выставка декоративно-прикладного искусства. Художник, мастер прикладного творчества Карим Бектас представил свою индивидуальную выставку изделий из обработанных костей различных животных, передает управление внутренней политики Акмолиской области.
 
Также в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие вокального кружка музыкального руководителя досугового центра Лауры Кадыр. 
 
Местные артисты подарили зрителям яркие и незабываемые впечатления. Фольклорные и вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы, исполнители народных и эстрадных песен представили 18 творческих номеров. 
 
В программе были отмечены имена новых коллективов - это хоры "Айгөлек" и "Шортанды Бэнд", дуэт "ML", оркестр "Әгугай", вокальная группа "Сункар". Порадовали своими блистательными выступлениями и сольные исполнители - Нуртлек Тургын, Айбек Конурбай, Асхат Булебаев.
 
По итогам районного смотра компетентное жюри определит коллективы, которые примут участие в итоговом гала-концерте в Кокшетау в конце ноября.
 

Мероприятия такого уровня показывают, что не иссякают творчество и талант в наших районах. Выступления самодеятельных артистов убеждают в том, что из года в год растут мастерство и уровень исполнителей, сохраняется самобытная культура нашего народа", - поделились члены жюри. 

 
К слову, ежегодный смотр художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары" способствует сохранению духовных традиций, раскрытию новых талантов и является наиболее крупным и самым массовым проектом в сфере культуры региона.
 

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