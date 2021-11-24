В Караганде за грубое обращение с ребенком в детском саду уволили няню

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Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как в одном из частных детских садов работница детского сада грубо схватила за рукав зимней курки лежащего на полу ребенка и куда-то потащила. Эти кадры подняли волну возмущения среди казахстанских мам и пап. Видно, что четырехлетняя воспитанница детского сада не хочет вставать и идти на завтрак. Поведением ребенка явно недовольна нянечка. Она грубо хватает малышку за куртку и тащит по коридору. Под видео авторы указали, что подобнный случай не первый, сообщает телеканал "Астана".
В дошкольном учреждении сейчас идет проверка.
Случай вопиющий, конечно. Этого никто не ожидал, я тоже об этом узнала вчера из соцсети. Как она объясняет свой поступок? Ну, никакого злого умысла не было, чтобы причинить вред, зло. Конечно, такого не было. Но это ни в коем случае не оправдывает", - сказала директор детского сада Азиза Айткулова.
Как она пояснила, на нянечек возросла нагрузка, им приходится раздевать всех малышей: из-за санитарных ограничений родителям запрещено заходить в коридор. Тем не менее за подобное грубое поведение сотрудницу сразу уволили. К слову, няня проработала в детсаду всего два месяца. Заявления в полицию родители ребенка не подавали.
Мама просит администрацию провести работу, чтобы таких фактов не повторялось. Но в то же время говорит, что ребенок ходит в садик с удовольствием. Она не замечала, чтобы кто-то, воспитатели или помощники, с агрессией относились", - сказала замруководителя отдела образования Караганды Наталья Головина.
Отдел образования и акимат города проводят в саду служебное расследование. Хотя других жалоб на действия сотрудников пока не поступало, проверяющие просматривают все видео с камер наблюдения.