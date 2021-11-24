В Алматы временно приостановлено движение нескольких троллейбусов и изменены схемы движения автобусов

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АЛМАТЫ. 23 НОЯБРЯ - В Алматы временно приостановлено движение нескольких троллейбусов и изменены схемы движения ряда автобусов, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ограничения введены в связи с дорожно-строительными работами в рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии ВRT.



23 ноября 2021 года в период с 08.00 до 23.00 будет затруднено движение автотранспорта по улице Жандосова от улицы Сулейменова до улицы Навои.



Движение троллейбусных маршрутов № 6, 11, 12 будет приостановлено.

Будут внесены изменения в схемы движения следующих автобусных маршрутов:



№ 22 - в западном направлении ул. Ауэзова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.



№ 31 - в западном направлении ул. Тимирязева - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - ул. Утепова - пр. Гагарина - далее по схеме.



№ 32 - в южном направлении ул. Тимирязева - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Сулейменова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Сулейменова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - далее по схеме.



№ 39 - в восточном направлении ул. Жандосова - ул. Сулейменова - ул. Токтабаева - ул. Щепкина - конечный пункт ОП "ул. Жандосова", в обратном направлении с ул. Щепкина поворачивает на ул. Жандосова - далее по схеме.



№ 44 - в восточном направлении ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - пр. Гагарина - ул. Жандосова - далее по схеме, в обратном направлении ул. Манаса - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина до ул. Саина, далее по схеме.



№ 45 - в южном направлении пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.



№ 66 - в восточном направлении пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.



№ 79 - в восточном направлении ул. Жандосова - ул. Сулейменова - ул. Мустафина - пр. аль-Фараби - ул. Розыбакиева - ул. Кожабекова - пр. Гагарина - ул. Тимирязева - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Тимирязева - пр. Гагарина - пр. аль-Фараби - ул. Мустафина - ул. Сулейменова - ул. Жандосова - далее по схеме.



№ 95 - в восточном направлении ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.



№ 124 - в северном направлении ул. Тимирязева - ул. Жарокова - пр. Абая - пр. Алтынсарина - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.



№ 135 - в северном направлении ул. Сулейменова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме, в обратном направлении - по схеме.



№ 205 - в южном направлении ул. Тимирязева - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Сулейменова - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.



№ 212 - в восточном направлении ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - пр. Абая - пр. Гагарина - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.

Ранее сообщалось, что в Алматы открыто движение по эстакаде транспортной развязки на Кульджинском тракте.



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