В Акмолинской области наградили активную молодежь

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - В областном центре прошло награждение победителей и призеров онлайн-конкурсов среди молодежи "Жас ұстаз - ел болашағы", "KDM - LIFE", "Ұлы тұлғалар жолымен", посвященных 30-летию Независимости страны, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мероприятия проводились с целью повышения активной гражданской позиции работающей, студенческой и учащейся молодежи, развития молодежного движения, формирования в общественном сознании идеала современного успешного молодого казахстанца.
Каждый из конкурсов проходил в два этапа. На первом этапе участники представили подготовленные видеоролики и проекты, затем публиковали их в социальных сетях. На втором этапе проводили презентацию своих работ членам жюри", - рассказали организаторы.
По итогам всех туров в конкурсе "Жас ұстаз - ел болашағы" обладателем первого места стала Куаныш Мукашева, учитель казахского языка и литературы СШ №2 города Косшы.
В конкурсе "Ұлы тұлғалар жолымен" в номинации "За гражданственность и патриотизм" имени Малика Габдуллина в сфере литературы и искусства победил Риззат Елюбаев, старший преподаватель Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.
В номинации "Лучший исследователь в области этнографии и фольклора" имени Шокана Уалиханова победителем стал Есболат Айткен, магистр Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова.
В конкурсе "KDM - LIFE" первое место присуждено комитету по делам молодежи высшего технического колледжа Кокшетау.
Победители и призеры конкурсов награждены денежными сертификатами и дипломами.
К слову, в Акмолинской области проживает порядка 152 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет. В юбилейный год Независимости страны в регионе проведено свыше двух тысяч различных молодежных мероприятий.