Система Orphus

Приравнять коррупцию к госизмене предлагают в Казахстане

11.12.2021, 15:09 168994
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Казахстане запущена петиция с требованием приравнять коррупцию к госизмене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Коррупция - это государственная измена, и наказание за данное преступление необходимо ужесточить! Убрать наказание в виде штрафов!", - требуют авторы петиции.

 
По их мнению, необходимо ужесточить уголовное законодательство в сфере коррупционных правонарушений.
 

Все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является. Это должно производиться не путем приравнивания одного состава преступления к другим составам, которые предусмотрены в Уголовном кодексе, а просто путем усиления санкций за эти действия, в этом есть необходимость", - говорится в тексте петиции.

 
Авторы предлагют ввести минимальное наказание за коррупцию от 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 

Комментарии

новости по теме

В предгорьях Алматы, где планировался яблоневый сад, ведутся строительные работы

11.12.2021, 18:11 125254
В предгорьях Алматы, где планировался яблоневый сад, ведутся строительные работы
АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - Жители обратились к властям города с запросом, в котором написали о вопиющем случае передачи участков земли Иле-Алатауского Национального парка в частную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На территории 9 участков, расположенных на склоне горы Бутаковки ведутся строительные работы. В своем запросе местные жители, которые обеспокоены судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт. По их мнению, высока угроза схода селей и оползня, пишет портал "Информбюро"
 
Жители задаются вопросом, каким образом земли, находящиеся в составе горпарка "Медеу", оказались переданы физическим лицам на праве аренды сроком до 5 лет, ещё и с целевым назначением под строительство жилого дома. Участки имеют статус "особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения" и расположены на склоне горы.
 

Очень много вопросов к управлению городского планирования и урбанистики и к управлению градостроительного контроля по городу Алматы, представители которого не принимают никаких мер реагирования, ссылаясь, что достроительство домов до 3 этажей не подлежит контролю с их стороны", - рассказала блогер Ирина Неклюдова.

 

Собственники утверждают, что им КГУ "Управление городского планирования и урбанистики" выдало АПЗ и согласовало эскизный проект. Землепользователи намерены срезать часть горного массива и провести дорогу к участкам. Здесь горы не скальные, а глинистые, они постоянно двигаются и здесь может сойти оползень или сель на дома внизу", - добавил Турсбеков Канар, проживающий в Бутаковке.

 
По его словам, необходимо остановить строительство и тщательно расследовать все обстоятельства.
 
Также жители отмечают, что строительных работ были уничтожены плодовые деревья, пишет "КазТаг".
 

Ранее на данные участках были высажены плодовые деревья согласно договору о совместной деятельности в ограниченно хозяйственных целях по совместной реализации инвестиционного проекта для развития агротуризма и реконструкции и эксплуатации садов, заключенного 14 февраля 2019 года между КГУ "Государственный парк "Медеу". В настоящее время варварски уничтожены все находящиеся там деревья", - говорится в обращении. 

 
В связи со сложившейся ситуацией авторы обращения обращаются с просьбой к акимату и прокуратуре остановить строительство.
 

На основании изложенного просим вас:

 
- КГУ "Управление городского планирования и урбанистики" не выдавать АПЗ и не согласовывать эскиз, если они выданы и согласованы, отозвать;
 
- КГУ "Управление земельных отношений" расторгнуть договора аренды, вернуть земли в госфонд и принять меры по изменению их ПДП в Р-1.
 
- КГУ "Управление градостроительного контроля по городу Алматы" не допускать строительства, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу.
 
- прокуратуру города Алматы проверить законность предоставления земельных участков, изменения ПДП, выдачи АПЗ и согласования эскизов, отменить незаконные акты", - говорится в обращении.
 
Напомним, представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади.

Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. 
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог. 

 
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.

Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
 

С 1 января 2022 года вырастет размер пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции

11.12.2021, 17:29 141697
ПАВЛОДАР. 11 ДЕКАБРЯ - С 1 января 2022 года вырастет размер государственных пошлин на ряд услуг в сфере миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Увеличение с 1 января 2022 года размера МРП (3063 тенге) повлечет за собой изменение государственных пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции, сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области.
 
Так, по данным ведомства изменится госпошлина на следующие виды услуг:
 
- за выдачу документов, удостоверяющих личность, составит: паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, проездной документ - 24 тыс. 504 тенге (8 МРП); 
 
- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан - 612 тенге 60 тиынов (0,2 МРП).
 
- регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);
 
- выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан" (вводится с 1 января 2022 года) - 12 тыс. 252 тенге (4 МРП);
 
- прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан" - 1 тыс. 531 тенге 50 тиынов (0,5 МРП);
 
- выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);
 
- об утверждении правил выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, а также регистрации, формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов - 6 тыс. 126 тенге (2 МРП за каждый месяц).
 

В Алматы мужчина спас застрявшую во льду собаку

11.12.2021, 16:57 150445
АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - В Алматы мужчина спас собаку, которая застряла во льду на реке Есентай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео спасения животного опубликовано на странице kris.p.almaty.official в Instagram.
 
На кадрах видно, как мужчина по пояс входит в реку Есентай, освобождает собаку изо льда и, добравшись до берега, передает ее другому мужчине. 
 
Вызволение питомца сопровождалось аплодисментами очевидцев.
 
По словам автора поста, спасателю принесли сменную одежду.

 

Президент наградил алматинского пожарного за спасение мужчины из огня

11.12.2021, 13:50 185086
АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - Указом президента Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года за проявленный героизм и в связи с празднованием 30-летия Независимости почетной грамотой президента был награжден алматинский пожарный за спасение мужчины из горящего дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За проявленное мужество и профессионализм при спасении 29-летнего мужчины из горящего дома, сотрудник ДЧС Алматы Нурсултан Абдукаримов удостоен государственной награды", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алматы.

 
В ведомстве рассказали, что 5 мая, около двух часов ночи, произошел пожар в частном доме по улице Жангельдина. В горящем доме находились люди.
 
Абдукаримов вошел в состав сформированного звена газодымозащитной службы, для поиска людей и их спасения из огня. 
 
Младший сержант обнаружил в горящем помещении обездвиженное тело мужчины 1992 года рождения и вынес его наружу, таким образом спасши его от гибели, рассказали в ДЧС.
 

В Акмолинской области прошел форум молодых педагогов

11.12.2021, 13:40 188380
В Акмолинской области прошел форум молодых педагогов
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 11 ДЕКАБРЯ - В областном центре состоялся форум молодых педагогов "Егемен елдіѕ ўстазы", посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Форум направлен на объединение молодых педагогов региона для создания единого творческого педагогического сообщества, развитие гражданских и общественных инициатив молодежи, вовлечение в активную творческую деятельность, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
 
В мероприятии приняли участие молодые педагогические работники, являющиеся победителями и призерами различных конкурсов, имеющие достижения в спорте, культуре, искусстве, литературе, а также ветераны педагогического труда и ровесники Независимости.
 
До начала форума гости и участники смогли ознакомиться с выставкой творческих работ молодых педагогов из различных уголков региона. 
 
Собравшихся приветствовал руководитель управления образования области Бейбит Жусупов.
 

Вы являетесь талантливыми, энергичными личностями с активной жизненной позицией, даете качественное образование и достойное воспитание нашим детям. За свой недолгий педагогический путь, Вы успели сделать себе имя победами на профессиональных конкурсах. Мы искренне радуемся каждому вашему достижению. Каждый ваш успех - это шаг в светлое будущее нашей страны", - отметил спикер.

 
На мероприятии выступили учитель географии общеобразовательной школы №5 города Атбасара Бахтияр Матчанов и ветеран педагогического труда Жанат Хасенова. 
 
Приятной миссией стала церемония награждения педагогов дипломами и благодарственными письмами управления образования за высокие результаты в профессиональной и творческой деятельности.
 
В завершении все участники исполнили специально написанный к форуму гимн Союза молодых педагогов Акмолинской области.
 
К слову, в организациях образования региона работают более 3000 молодых педагогов в возрасте до 30 лет.
 

Форум молодежи "Т?уелсіздік тарландары" прошел в Акмолинской области

11.12.2021, 13:35 191053
Форум молодежи "Т?уелсіздік тарландары" прошел в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 ДЕКАБРЯ - В Астраханском районе состоялся молодежный форум "Тјуелсіздік тарландары", посвященный юбилею Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В форуме приняли участие молодые государственные служащие, активисты молодежных объединений, лидеры волонтерских организаций, учащаяся и студенческая молодежь, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
 
Приветствуя участников, заместитель акима района Жанар Шахпутова, отметила особую значимость проведения мероприятия.
 

Символично, что сегодняшний форум проходит в преддверии празднования знаменательного события - 30-летия Независимости страны. С первых дней обретения суверенитета наше государство уделяет огромное внимание вопросам молодежи. Именно Вам, молодые люди, посчастливилось жить в такое время, когда каждый из вас имеет возможность реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал. С вами, мы олицетворяем наше будущее, с вами связаны наши самые высокие надежды, вашими яркими достижениями гордится и восхищается весь Казахстан", - сказала в своей приветственной речи заместитель руководителя региона.

 
На форуме выступили молодые специалисты различных сфер деятельности, активисты молодежных объединений, которые рассказали о своей работе, своих интересах и реализуемых проектах, поделились планами на перспективу.
 
В ходе мероприятия активные представители молодежи были награждены благодарственными письмами акима района за вклад в развитие гражданского общества и государственной молодежной политики.
 
В завершении мероприятия было принято Обращение, адресованное молодежи района. 
 

В аэропортах еще трех городов Казахстана граждане могут использовать цифровое удостоверение

11.12.2021, 11:52 201691
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности в аэропортах городов Усть-Каменогорска, Семя и Костаная, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В аэропортах Усть-Каменогорска, Семея и Костаная появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Шымкента, Туркестана, Актау, Атырау, Тараза, Петропавловска, Караганды.
 

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис "Цифровые документы" и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе", - рассказали в комитете гражданской авиации РК.

 
В ведомстве добавили, что сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан, Актау, Атырау, Тараз, Петропавловск, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей и Костанай. 
 

Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности", - заключили в КГА.


 

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу

11.12.2021, 07:34 134083
Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В субботу, 11 декабря на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе, юге РК - пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью и утром в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В центре и на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду. На северо-западе Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер 20-25, порывы 29 метров в секунду и более. 
 
Ночью на севере, в центре, днем на востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. 
 
Днем на юге Актюбинской области ожидаются гололед, на северо-западе, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На севере Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области ожидается гололед, ночью в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской, Костанайской областях, ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. 
 
На севере, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов