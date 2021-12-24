В восьми областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман. Днем на юге области ожидается гололед.

24 декабря на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 24 декабря на севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 24 декабря ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

24 декабря в Павлодарской области ожидаются на дорогах гололедица, на западе области метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

Ночью 24 декабря на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

24 декабря на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 24 декабря на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 24 декабря ожидается туман.

24 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На юге, севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.