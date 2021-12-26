Какая погода ожидает казахстанцев в субботу, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории Казахстана. И только в западных и южных регионах в результате атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на западе - туман.

В Карагандинской области на юго-западе ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке туман.

В Кызылординской области на севере ожидается туман, ночью и утром в центре, на юге - гололед.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей ожидается туман, на западе, в центре Восточно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду.

На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица.