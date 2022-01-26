Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Согласно тексту документа, в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения:
- лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;
- обладателям международной стипендии "Болашак" и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и членам их семей - при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;
- студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel, а также членам их семкй при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;
- пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.
Сообщается, что интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ рекомендуется не менее 90 дней.
Также постановлением определены правила проведения вакцинации с применением препарата "Спутник Лайт".
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