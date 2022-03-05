Костанайских медиков оставили без обещанного жилья

Востребованных узких специалистов позвали на работу в городскую больницу, обещая выдать жильё. После заключения договора на пять лет о квартирном вопросе благополучно забыли. И теперь врачи вынуждены скитаться по съемным квартирам и оплачивать их из своих небольших зарплат", - сообщает "31 канал".
Одна из врачей костанайской горбольницы - гастроэнтеролог Айжан Зейнетай, поверив обещаниям чиновников, три года назад перевезла в Костанай семью, но до сих пор тратит половину зарплаты на аренду жилья.
Я писала в министерство и получили ответ, что из-за пандемии нет денег и нам не стоит ждать. Как так получается? Мы приехали, все бросили, третий год работаем", - рассказывает врач.
В похожей ситуации оказались еще трое коллег Айжан: гинеколог, травматолог и уролог. Все они приехали из-за квартир, которых нет.
Мы бесплатно не просим, а просим помочь получить по льготным условиям. Мы были в "Отбасы банке", при приобретении жилья нам необходимо 50% стоимости жилья внести, но у нас таких денег нет", - говорит врач-гинеколог Назрулло Талипов.
По словам главврача больницы Данияра Джандаева, до августа 2021 года медикам оплачивали арендное жилье. Но так как медорганизация перепрофилировалась в инфекционный стационар, больница не имеет возможности зарабатывать на основе платных услуг и не может оплачивать своим специалистам арендное жилье.
В областном управлении здравоохранения сообщили, что, действительно, помочь врачам ничем не могут. Жилье в последнее время сильно подорожало.
Застройщики, которые сдают данные жилплощади Казахстанской ипотечной кредитной компании, они по низким ценам отказываются сдавать данное жилье, поэтому работа в данной программе в 2021 году, к сожалению, прервалась. При этом договор с больницей у врачей на пять лет, так что уехать они не могут. Сейчас они ждут окончания срока его действия. И это притом, что в регионе острая нехватка не только узких специалистов, но и терапевтов", - заявил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Рустем Айтбаев.