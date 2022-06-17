Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, на востоке, юго-востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, северо-западе, юге, в центре страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду.

На юго-востоке, в горных районах Жамбылской области - град, шквал, на северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на западе, севере, востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается град, ночью и утром на северо-западе области - туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере области, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем на севере области с пыльной бурей.

На севере, днем в центре Павлодарской области - град, днем на севере, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ночью на юге - туман, днем на северо-востоке, востоке - ветер 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На востоке Атырауской области, севере, востоке Акмолинской области, днем на востоке, юге Карагандинской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Алматы - гроза, +28 - +30 градусов, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду.