Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе

АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На портале " Открытые НПА " размещен проект постановления акима "Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на территории города Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно тексту документа, планируется установить водоохранные зоны водных объектов в пределах Алатауского района города Алматы:

1) Река Большая Алматинка (каз. Улкен Алматы): водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города);

2) Река Боролдай: водоохранная зона в границах Алатауского района города составляет 120 метров (в обе стороны от уреза воды) от истока до улицы Акан-Сері до границы города составляет - 240 метров (в обе стороны от уреза воды с учетом мест затопления);

3) Приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная зона до впадения реки в реку Боролдай составляет 120 метров (в обе стороны от уреза воды);

4) Река Карагайлы: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона);

5) Река Теренкара: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника, от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды);

6) Река Карасу: водоохранная зона в границах Алатауского района города - 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом мест затопления и пруда);

7) Приток реки Карасу: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом мест затопления);

8) Река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды);

9) Большой Алматинский канал имени Конаева (БАК): водоохранная зона составляет 120 метров (от верхней кромки парапетов канала);

10) Дренажный канал: водоохранная зона составляет 170 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала);

11) Каскад прудов: водоохранная зона для прудов составляет 240 метров (в обе стороны от внешней границы пруда);

12) Золоотстойник ТЭЦ-2: водоохранная зона составляет 500 метров (в обе стороны от внешней границы золоотстойника ТЭЦ-2).

Кроме того, планируется установить водоохранные полосы водных объектов на территории города Алматы:

1) Река Большая Алматинка (каз. Улкен Алматы): водоохранная полоса составляет 135 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города);

2) Река Боролдай: водоохранная полоса в границах Алатауского района города составляет 35 метров (в обе стороны от уреза воды);

3) Приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная полоса до впадения реки в реку Боролдай составляет 35 метров (в обе стороны от уреза воды);

4) Река Карагайлы: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона);

5) Река Теренкара: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника и от золоотстойника до границы города (в обе стороны от уреза воды);

6) Река Карасу: водоохранная полоса в границах Алатауского района города - 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом пруда);

7) Приток реки Карасу: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона);

8) Река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды);

9) Большой Алматинский канал имени Конаева (БАК): водоохранная полоса составляет 35 метров (от верхней кромки парапетов канала);

10) Дренажный канал: водоохранная полоса составляет 35 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала).