Какой будет погода в августе, рассказали казахстанские синоптики

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Август начнется он с относительно прохладной погоды в северных регионах страны и неустойчивой погодой на большей части Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, на востоке страны прогнозируются сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра с порывами до 15-25 метров в секунду. В северных регионах в ночные и утренние часы возможны туманы.
В начале месяца в северной половине страны прохладная погода будет связана с влиянием северного холодного антициклона. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +7+15°С, в дневные часы до +17+22°С. Однако в конце первой декады, со смещением холодного антициклона за пределы страны, на северные регионы, с выходом южного циклона, будет осуществляться вынос теплых воздушных масс, что приведет к повышению температуры воздуха ночью до +18+23°С, днем до +25+33°С. В южных и юго-восточных регионах, в течение первой декады, ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +25+32°С до +33+40°С", - сообщает РГП "Казгидромет".
В середине месяца на северную половину республики вновь будут поступать холодные воздушные массы, что обусловит неустойчивый характер погоды. Тем не менее, холод на долго не задержится, отмечают синоптики.
Температура воздуха будет колебаться ночью от +10+18°С до +18+25°С, днем от +17+22°С до +25+30°С, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+38°С, но в отдельные дни не будет исключением и спад жары", - говорится в прогнозе.
В конце августа вторжение холодных воздушных масс из районов Арктических морей приведет к существенному понижению температурного фона на большей части Казахстана. В северной половине страны в ночные часы температура воздуха опуститься до +2+12°С, в отдельных районах до заморозков, днем до +15+20°С, в южной половине ночью до +10+15°С, днем до +20+27°С.