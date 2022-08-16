КГД начал работу по разъяснению законопроекта о банкротстве физических лиц

НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Комитет государственных доходов начал работу по разъяснению законопроекта о банкротстве физических лиц в областных центрах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 августа 2022 года в городе Усть-Каменогорске прошла конференция Комитета государственных доходов МФ РК, в рамках которой обсуждались вопросы законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

В ходе встречи спикеры разъяснили основные положения законопроекта, который на сегодняшний день находится на рассмотрении в мажилисе парламента.

Они также акцентировали внимание на процедурах, которые предлагается ввести, - 3 вида с учетом международного опыта.

Первая процедура: внесудебное банкротство - граждане смогут применить при следующих условиях:

- долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);

- отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) - 36 018 тенге.

При этом отмечается, что у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

Вторая процедура: судебное банкротство - смогут применить граждане по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов.

В ходе данной процедуры в случае наличия имущества должника оно подлежит реализации на торгах.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Третья процедура - это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон (должника и кредитора).

Также представители комитета рассказали о последствиях, которые возникают после банкротства:

1) проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет;

2) повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет;

3) предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

Также проектом предусмотрено обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротом", - сообщили в комитете.

В завершение в формате живого общения лекторы ответили на все имеющиеся вопросы участников конференции. Предложения участников будут рассмотрены в рамках обсуждения законопроекта в мажилисе.