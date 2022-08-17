В Акмолинской области инвалидов незаконно облагали госпошлиной за выдачу документов

КОКШЕТАУ. 16 АВГУСТА - Антикоррупционной службой по Акмолинской области выявлены факты необоснованного взимания госпошлин центрами обслуживания населения с лиц с ограниченными возможностями за выдачу паспортов и удостоверений личностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе анализа установлено нарушение прав более 500 граждан-инвалидов. Согласно статье 622 Налогового кодекса данные лица освобождены от уплаты госпошлин за услуги документирования", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
По инициативе департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области был поднят вопрос восстановления нарушенных прав граждан. В настоящее время совместно с органами полиции проводится работа по возврату оплаченных госпошлин.
Сообщается, что общая сумма истребованных пошлин составила 1 345 000 тенге.
Кроме того, для исключения в дальнейшем подобных необоснованных взиманий госпошлин департаментом указано на необходимость проведения качественной интеграции информационных систем, а также изучения действующего законодательства касательно предоставления льгот определенным категориям лиц и в других сферах. Агентство по противодействию коррупции с целью защиты социально уязвимых слоев населения призывает центры обслуживания населения и контролирующие органы внимательно относиться к требованиям закона и не допускать нарушения прав граждан", - отметили в Антикоррупционной службе.