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В четверг в Алматы включат электросирены

28.09.2022, 10:40 60761
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - В четверг, 29 сентября, в 12.55 местного времени департамент по ЧС города Алматы проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения", - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

 
В ведомстве напомнили правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
 
 Если сигнал застал вас дома:
 
- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
 
- прослушайте экстренное сообщение;
 
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
 
Если сигнал застал вас на улице:
 
- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
 
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
 

Просим 29 сентября жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие", - добавили в ДЧС.

 

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Более 60 тысяч детей-сирот в Казахстане нуждаются в жилье - сенатор

29.09.2022, 15:58 946
Более 60 тысяч детей-сирот в Казахстане нуждаются в жилье - сенатор
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ – Более 60 тысяч малообеспеченных детей-сиро или детей, оставшихся без попечения родителей нуждаются в жилье в Казахстане, сообщил в своем депутатском запросе сенатор Амангельды Толамисов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 60 845 граждан ждут жилья по категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом, 2021 году жилье получили 1211 человек, тогда как в первом полугодии текущего года жильем обеспечено всего 287 человек. Это всего 13% от общего числа единиц жилья, предоставленных в прошлом году. Если эта работа будет продолжаться такими темпами, то для обеспечения жильем только этой категории граждан, состоящих в очереди, потребуется 50 лет", - заявил сенатор в своем обращении на имя премьер-министра.

 
По мнению сенатора, чтобы изменить ситуацию, требуется, во-первых, внести изменения в порядок регистрации.
 

То есть ставить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не по адресу учреждений, в которых они воспитываются, а по месту их происхождения (рождения) и ставить их в очередь на получение жилья в этих регионах. Это, в свою очередь, позволяет им быстрее получить доступ к жилью", - считает Толамисов.

 
Во-вторых, соответствующим госорганам совместно с АО "Отбасы Банк" следует рассмотреть специально облегченные программы жилищной ипотеки для детей детских домов и молодежи категории "сироты" и программы найма государственных съемных квартир без возможности выкупа, заявил сенатор.
 

В пять раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road

29.09.2022, 15:17 4581
В пять раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - На 55% увеличилось общемировое распространение сетей 5G, а число их пользователей возросло на 245% в период с 2020 по 2022 год, сообщили ведущие эксперты компании Huawei Technologies Kazakhstan на мини-форуме 5G On Silk Road, прошедшем в рамках международного форума Digital Bridge 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главной темой мини-форума стало обсуждение наиболее актуальных вопросов цифровой трансформации сектора связи, возможностей построения 5G-инфраструктуры в Казахстане и развития сценариев применения сетей 5G в промышленности и других отраслях, информирует Huawei Technologies Kazakhstan.
 
Мероприятие организовано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата города Астана и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Стратегическим партнером мероприятия выступила компания Huawei Technologies Kazakhstan. Ассоциация GSMA приняла участие в качестве индустриального партнера события.
 
В 2022 году число подключений к сетям пятого поколения связи достигнет 1 млрд, а к 2025 году их количество возрастет до 2 млрд, прогнозируют аналитики Ассоциации операторов мобильной связи GSMA. Благодаря более высокой скорости загрузки/выгрузки, меньшей задержке и увеличенной емкости 5G дает возможность операторам внедрять широкополосную связь высокого качества, обеспечивая максимальный охват населения и территории современными услугами связи с нивелированием "цифрового неравенства".
 

Прогнозируется, что вклад от внедрения сетей 5G в мировую экономику составит около 960 млрд долларов к 2030 году. В Казахстане запуск сетей пятого поколения планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения - Астане, Алматы, Шымкенте. К 2023-2025 годам сети будут запущены и в областных центрах", - проинформировал председатель Комитета по телекоммуникациям Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов.

 
В Казахстане повсеместное внедрение сетей пятого поколения позволит удалить людей из опасных зон, повысить меры безопасности и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, больших данных и облачных вычислений. Принятое в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" направление на модернизацию "цифровой Шелковый путь" обеспечит скоростной и безопасный доступ в интернет и качественное покрытие мобильной связью на территории всей страны. Внедрение новых услуг на базе конвергенции мобильной и фиксированной сетей позволит стране стать ведущим игроком на Евразийском континенте.
 

Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай

29.09.2022, 13:47 6921
Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Жители города Алматы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас срезали гору по улице Шокая, три участка. Срез очень большой. Когда шли сильные дожди, идут потоки вместе с глиной. Если будет снежная зима, мы боимся, что это все сойдет вниз. В опасности люди, которые наверху живут этого среза и под этим срезом. Надо взять на заметку и экстренно начать", - сообщили местные жители.

 
Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в курсе об этих трех участках.
 

Дал поручение, мы внесли административное предписание", - заявил глава города.

 
По словам руководителя управления градостроительного контроля Алматы Бахытжана Наурзбекова, собственник подготовил проект по подпорной стене.
 

Меры все приняты. Пять лет тому назад был срез. Новый собственник купил в таком состоянии. Сейчас, как пройдет экспертиза, сразу приступим. Собственник готов, но мы не можем, пока экспертизу не сделают", - проинформировал он.

 
Аким города добавил, что вопрос по этим трем участкам по улице Шокая будет на контроле у него и управления градостроительного контроля.
 

Экспертиза пусть закончится. К сожалению, гору уже срезали, но подпорку сделаем для того, чтобы она не просела в ближайшее время", - заверил Ерболат Досаев.

 
Стоит отметить, что город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений.
 
При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.

Также для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города.
 
По данным "Хабар 24", наиболее оползнеопасные:
 
  • гора Коктобе, Кенсай, Широкая Щель;

  • поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье;

  • частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан 2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
 
Как сообщалось ранее, жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы появится градостроительный совет и примут дизайн-код города.
 
В июне акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города.
 
В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
 
Также предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
 

Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport

29.09.2022, 12:57 8796
Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport. По его словам, вчера состоялась встреча с рабочей группой по данному вопросу, в состав которой вошли родители, депутаты маслихата, поставщики, первый заместитель прокурора города, председатель ревизионной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть, до 1 сентября. Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге", - сказал Досаев.

 
Он отметил, что по городу 83 тысячи детей вовлечены в творческие кружки и спортивные секции по программе ArtSport.
 

К сожалению, из всех зарегистрированных детей в городе у нас выявили официально одну четверть детей, не соответствующих условиям программы. По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, более 20 тысяч детей отношения к городу Алматы не имеют. Так, у более 2500 детей ИИН недействительны, а 18 тысяч детей не являются жителями города Алматы. На подобные выявленные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 млрд тенге. По 16 тысячам детей проверка еще не окончена - они переезжали, перемещались", - уточнил аким.

 

Я дал поручение по оставшимся детям - до конца 2022 года из бюджета будет выделено более 5 млрд тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать как положено", - заявил Досаев.

 
По его словам, по фактам нарушений уже возбуждено одно уголовное дело и планируется возбудить еще несколько.
 

Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, еще 5 предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться", - сообщил аким.


Ранее в ревизионной комиссии Алматы рассказали о нарушениях в реализации программы "АртСпорт".
 

"Зеленые коридоры" создадут для казахстанцев на границе

29.09.2022, 11:27 13496
"Зеленые коридоры" создадут для казахстанцев на границе
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Правительства Казахстана и России ведут переговоры по предоставлению "зеленого коридора" для казахстанцев и машин с продовольствием на границе. Об этом в кулуарах сената заявил министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера я говорил со своим коллегой вице-премьером Российской Федерации. Потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Он сделал предложение. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараемся обеспечить "зеленый коридор", - сказал Жумангарин.

 
При этом он отметил, что коридоры надо обеспечить уже завтра.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

29.09.2022, 08:08 20316
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - С прохождением фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки, в западных регионах в виде дождя, в северных, восточных, центральных регионах - дождь, снег, на востоке страны - сильные осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе - гроза, на юго-западе, юге - пыльная буря, на севере, востоке, в центре - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +2 - +4 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы - облачно, +18 - +20 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

28.09.2022, 21:14 40381
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Астаны, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 сентября на севере и востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Утром и днем 29 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
29 сентября на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман.
 
29 сентября ночью в центре, днем на западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15 метров в секунду.
 
28-29 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на севере, востоке области сильные. 29 сентября на северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере, востоке области 5 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.
 
29 сентября в Абайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). На северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере области 3 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.
 
29 сентября на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед.
 
В Астане 29 сентября ночью и утром ожидается туман.
 
29 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября на северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на западе области слабая низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью 29 сентября на северо-востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.
 
29 сентября на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области ожидается туман.
 
Напомним, холодный антициклон из районов Новой земли сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, связи с чем ночью сохранятся минусовые значения температуры воздуха и ожидается прекращение осадков в северных районах страны.
 

Свыше двух тысяч россиян получили ИИН в Уральске

28.09.2022, 19:22 46486
УРАЛЬСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Рост желающих получить казахстанский ИИН среди российских переселенцев значителен. Всего за неделю он увеличился почти в 20 раз - с 72 человек 21 сентября до 1201 26 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время брифинга в региональной службе коммуникаций директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Надир Курумбаев пояснил, что на сегодня в уральских отделах обслуживания населения филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" наблюдается наплыв граждан по государственной услуге "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает "Уральская неделя".
 
Надир Курумбаев пояснил, что только за 26 сентября 2022 года заявки на получение ИИН подал 1201 россиянин (за 20.09 заявки на присвоение ИИН в Уральске подали 66 иностранных граждан, 21.09 - 72, 22.09 - 173, 23.09 - 521).
 
Ранее акимат области сообщал, что с начала объявления частичной мобилизации населения в РФ в ЗКО прибыло почти 17 тысяч россиян.
 
На брифинге заместитель акима области Бахытжан Нарымбетов сообщил, что ситуация с миграционными потоками на границе с РФ находится под контролем. Организовано круглосуточное патрулирование сотрудниками полиции на постах (Сырым, Чаган, Таскала), в круглосуточном режиме работают 35 человек.
 
Усилены пешие наряды полиции по областному центру.
 
Из числа волонтеров организованы пять групп (25 человек) для мониторинга ситуации, в том числе по контролю ситуации в скверах, парках и на площадях.
 
Волонтерами области определены места сбора и оказания необходимой помощи прибывшим из России (ж/д вокзал, автовокзал, супермаркет "Дина").
 
Организован подвоз перевозчиками приезжих по регламентированной цене (700 руб. с человека).
 

В связи с переполненностью гостиниц, хостелов и съемных квартир волонтерами выдвинута инициатива об организации на базе летних лагерей "Атамекен" и "Самал" приемных пунктов для приезжих. Всего организовано 330 мест. В этих лагерях приезжим лицам оказываются платные услуги по предоставлению места временного проживания и питания (5000 тенге - проживание + питание). Нами были созданы группы по мониторингу цен на продукты питания. Ежедневно проводится мониторинг цен крупных торговых сетей и рынков, ведутся работы с оптовыми поставщиками по поставке продукции без посредников. Рост цен на продовольственные товары не наблюдается", - рассказал Бахытжан Нарымбетов.

 

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