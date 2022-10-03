Гражданка Польши пыталась выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Казахстана

АСТАНА. 2 ОКТЯБРЯ - В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши с заявлением о намерении баллотироваться в президенты Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданке Польши было дано разъяснение норм действующего законодательства в части требований, предъявляемых Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" к кандидату в президенты Республики", - сообщили в ЦИК.
В Центральной избирательной комиссии также напомнили, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции республики президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты республики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начинается выдвижение кандидатов в президенты.