Против сноса гаражей под новостройки выступили жители Актобе

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 октября ночью и утром на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

23 октября на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

23 октября на севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

23 октября на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на большей части 15-20 метров в секунду, временами порывы 23 метра в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 23 октября на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

23 октября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду.

В Астане 23 октября днем ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

23 октября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

23 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью в центре, на юге, востоке области порывы 16 метров в секунду.

23 октября на севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

23 октября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

23 октября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Утром и днем 23 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в районе Алакольких озер 17-22 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.

23 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный 15-20 метров в секунду, ночью на большей части, днем на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

23 октября на севере, западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

23 октября в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте ночью 23 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 23 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юго-востоке области сильный снег. Сутки 23 октября на севере, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду.