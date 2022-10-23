Против сноса гаражей под новостройки выступили жители Актобе

Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кооператив, возведенный в начале восьмидесятых годов, в котором насчитывается около 1,5 тысячи гаражей, находится под угрозой сноса в Актобе.
По словам владельцев, участок присмотрели застройщики, и теперь на нем может появиться многоквартирный дом. Люди говорят, их просто "выдавливают" из кооператива. Например, внезапно сократили срок аренды участков с пяти лет до года. Это очень возмутило горожан: многие владеют постройками с самого основания, сообщает телеканал "Астана".
Противостояние горожан и застройщика, которое длится полгода, дошло до суда. Председатель кооператива подал иск на компанию, заявив, что постройки уже разбирают, не предъявив документов на собственность. Владельцы гаражей также направили письмо в прокуратуру.
Разобраться, почему людям дают в аренду сроком на год, хотя по закону, имея строение, срок аренды должен быть не менее трех лет! Ответ акимата, что согласно закону здесь на территории кооператива разработан план по строительству жилого массива. Ну как можно разрабатывать план со статусом жилого массива, если вопрос с владельцами гаражей не решен?" - возмущен председатель гаражного кооператива Владимир Одноноздрев.
Как заявила представитель компании, они выкупили часть гаражей и работа ведется исключительно на территории под ними.
Все в рамках закона, никого насильно не выгоняем, ни у кого ничего насильно не отбираем. Все добровольно, в рамках договора купли-продажи", - сказала представитель компании-застройщика Елена Козлова.
В свою очередь глава отдела архитектуры и градостроительства Актобе Султан Аманчин заявил, что готов выполнить требования членов кооператива и продлить аренду земли.
Этот вопрос я принял во внимание, попросил, чтобы было коллективное обращение. Если в законном порядке это не запрещается, то мы продлим на тот срок, на который они желают", - сказал он.
По информации телеканала, оформить участки в частную собственность все равно не получится. Согласно генплану 2016 года, территория определена как жилая зона и в перспективе застроится многоэтажками. Такая же участь ожидает еще пять кооперативов. Впрочем, владельцы гаражей не сдаются и намерены отстаивать свое имущество.