В Уральске женщина с малолетними детьми была вынуждена ночевать на остановке

Фото: Depositphotos

Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан озвучила позицию по группе озер Малый Талдыколь в Астане.

11 июля 2022 года решением специализированного межрайонного административного суда столицы удовлетворены требования ОО "Коалиция корпоративных юристов "Aqiqat" в части признания незаконным бездействие столичного акимата, выразившееся в неустановлении водоохранных зон и полос Озер. Этим же решением суд обязал местный исполнительный орган утвердить в трехмесячный срок водоохранные зоны и полосы Озер (№№ 6, 7, 9) и отменить постановление акимата города Астаны от 23 декабря 2020 года "О переводе земель водного фонда в категорию земель населенного пункта", - сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Тимур Ташимбаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодня решение суда не вступило в законную силу, поскольку оно обжаловано и находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.

Согласно статье 1 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными или иными лицами. Оценка действиям столичного акимата будет дана судом. Кроме того, в ходе судебных разбирательств установлено, что акиматом города Астаны допущены нарушения норм Земельного кодекса (статья 43 пункты 1-2 ) - участки близ Озер предоставлены до перевода этих территорий в категорию населенных пунктов", - проинформировал Тимур Ташимбаев.

В этой связи СМАС вынесены частные определения в адрес комитетов по водным ресурсам (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов), по управлению земельными ресурсами (Министерство сельского хозяйства) и акима города Астаны.

Также на основании частных определений суда уполномоченными органами проведена разъяснительная работа по недопущению впредь нарушений земельного и водного законодательства.

Кроме того, обозначенная проблема находится на контроле Комитета по управлению земельными ресурсами и после завершения судебных разбирательств будет рассмотрен вопрос реагирования на сложившуюся ситуацию.

Между тем, учитывая вышеизложенные факты, прокуратурой города Астаны 20 октября 2022 года в столичный акимат направлено письмо об урегулировании вопросов строительства вокруг Озер", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации столичного акимата, позволят не допустить высыхания водного объекта. Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь.