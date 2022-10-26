В Уральске женщина с малолетними детьми была вынуждена ночевать на остановке

Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Маму с детьми на автобусной остановке в районе мясокомбината заметил участковый во время обхода.
В ту ночь на улице была минусовая температура, сообщает портал "Мой город".
Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, женщине некуда было идти и она ночевала с детьми на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов четырех лет отправили в центр поддержки детей, 11-месячного мальчика поместили в больницу.
Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что женщина не употребляет алкоголь. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние малыша удовлетворительное.