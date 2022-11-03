Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный ночью на севере, востоке области, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане 3 ноября ожидается ночью гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

3 ноября в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, в центре региона 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

3 ноября в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на севере и в центре области ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

3 ноября на севере, востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 3 ноября на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду.

3 ноября ночью на западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге, северо-западе области ожидается туман. Ветер южный, ночью на востоке, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Утром 3 ноября на востоке и юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем на севере и востоке порывы 17-22 метра в секунду.

3 ноября ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, западе области, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 3 ноября в северной половине Улытауской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду.

Ночью и утром 3 ноября в центре, на юге и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 3 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, юге, днем на большей части области гололед. На севере, востоке области туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

3 ноября ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.

3 ноября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.