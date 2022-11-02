Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Атырауской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Жетысуской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей.

По прогнозу РГП "Казгидомет", 2 ноября на большей части Атырауской области ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

2 ноября на западе, севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

2 ноября на юго-западе Акмолинской области ожидается гололед. На севере, юго-западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с.

2 ноября ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

2 ноября ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются туман, днем на юге и в горных районах области ветер юго-западный, 15-20, порывы 23 м/с.

В Астане 2 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

2 ноября днем на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Ночью 2 ноября на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный в центре, на востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

2 ноября в Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Утром и днем 2 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте утром и днем 2 ноября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

2 ноября в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

2 ноября днем на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 2 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

2 ноября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-восточный на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью 2 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед, на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на большей части области 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Ночью и утром 2 ноября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.