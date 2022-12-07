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Столичным школьникам и студентам снова отменили очные занятия

06.12.2022, 20:03 10716
Учащихся перевели на дистанционный формат обучения
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 7 декабря, в Астане отменили очные занятия для школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей, сообщает пресс-служба управления образования столицы.

В связи с ухудшением погодных условий 7 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, во вторник, 6 декабря, в Астане были отменены очные уроки для школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей.
 

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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

06.12.2022, 21:19 8731
Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
Синоптики предупреждают о тумане и гололеде
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Кызылординской, Жетысуской, Туркестанской и Костанайской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 декабря на юге, 8-9 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

7 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

7 декабря на севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

7 декабря на севере Костанайской области ожидается туман.
 

К аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика - Жумангарин

06.12.2022, 13:23 18061
К аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика - Жумангарин
Фото: instagram/ete_ekb
Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос, почему Экибастуз, имея одно из крупнейших угольных месторождений в Казахстане, продолжает мерзнуть.

По мнению Серика Жумангарина, это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.

Он отметил, что нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица.

Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году за счет тарифа удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%. Естественно, подобная тарифная политика рано или поздно к таким последствиям будет приводить", - заявил министр.


Он также подчеркнул, что содержание подобного рода объектов дорогостоящее.

Его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать либо заново строить. Еще раз хочу повторить, что на этот вопрос до всех этих аварий уже руководство страны обратило внимание", -сообщил он.


Серик Жумангарин подчеркнул, что президент в своем послании дал четкую команду и сейчас новые подходы к тарифной политике находятся на стадии завершения.

Я вообще предлагаю делать долгосрочные тарифы. Вот именно по этой схеме. И эта идеология в Комитете по регулированию естественных монополий. Речь не о том, что государство не хочет давать тарифы, дело в том, что надо их не просто давать, а контролировать их исполнение и именно целевое вложение средств", - добавил министр.



Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз.

От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады.
 

Вернут ли ТЭЦ Экибастуза в госсобственность

06.12.2022, 12:55 19056
Необходимо рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин ответил на вопрос о возвращении Экибастузской ТЭЦ в государственную собственность.

По его словам, сейчас вопрос находится на стадии анализа.

Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее техническое состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав объект себе, и будем в него вкладывать средства", - заявил министр.


Серик Жумангарин подчеркнул, что сначала необходимо рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации.

Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады.
 

Аким Мангистауской области объявил выговоры высокопоставленным чиновникам за перебои с горячей водой в регионе

06.12.2022, 09:52 24136
Аким Мангистауской области объявил выговоры высокопоставленным чиновникам за перебои с горячей водой в регионе
МАЭК снизило давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки
Актау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината МАЭК, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директору ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву за перебои с горячей водой в регионе, где ранее снизили давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки.

Ногаев поручил принять срочные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на "МАЭК-Казатомпром".

Должен быть четкий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия МАЭК. Население должно знать, в чем причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний: "сегодня дадим воду, завтра утром", лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов", - сказал Нурлан Ногаев.


По данным ведомства, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того, на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.

Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.

Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей и питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.

 

В Актау больше суток ищут 11-летнего мальчика

06.12.2022, 08:58 24966
В Актау больше суток ищут 11-летнего мальчика
Фото: Lada.kz
Мальчик вышел из ТРЦ и не вернулся домой
Актау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Поиски пропавшего 11-летнего мальчика Нурислама Мамбекова проводят волонтерское движение и полиция в Актау.

4 декабря в 16.35 мальчик вышел из торгово-развлекательного центра "Актау" в неизвестном направлении и не вернулся, сообщает Lada.kz.

Приметы: среднего телосложения, рост 150-155 см, волосы темные, глаза карие. На лице есть родинка.

Был одет: темно-синяя куртка, синяя шапка, черное трико с белой полоской по бокам.

При себе у него были пакеты с одеждой и рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем мальчике, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

06.12.2022, 08:18 26911
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
В большинстве регионов синоптики прогнозируют снег
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на востоке, в центре страны - без осадков.

На северо-западе, юге области ожидается туман, на юге - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".


В Астане: переменная облачность, температура днем составит -20, -22°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Алматы: переменная облачность, -3, -5°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте: переменная облачность, -2, -4°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в двух областях.

Отметим, что из-за морозов школьников первой смены в Карагандинской, Костанайской и Абайской областях перевели на дистанционное обучение.

Также в Астане отменили очные уроки для школьников и студентов.
 

Штормовое предупреждение объявили в двух областях

05.12.2022, 21:25 37226
Штормовое предупреждение объявили в двух областях
Синоптики предупреждают о тумане
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Туркестанской и Костанайской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 декабря в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, метель. Ветер северо-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

6 декабря на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.
 

В Астане отменили очные уроки для школьников и студентов

05.12.2022, 21:13 32611
В Астане отменили очные уроки для школьников и студентов
Фото: Depositphotos
Учащихся перевели на дистанционный формат обучения
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 6 декабря, в Астане отменили очные уроки для школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей, сообщает пресс-служба управления образования столицы.

В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

 

 

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      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

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