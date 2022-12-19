В Туркестанской области полковник полиции лишился должности после скандального видео

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Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO

Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 по 25 декабря в столице будет проходить масштабный зимний фестиваль Astana Muz Fest 2022, сообщает официальный - С 19 по 25 декабря в столице будет проходить масштабный зимний фестиваль Astana Muz Fest 2022, сообщает официальный сайт городского акимата.





Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO 19 декабря в 18.00. На мероприятии зажгут главную елку страны, продолжат вечер выступления казахстанских артистов, хора, Деда Мороза и Снегурочки и т.д. Гостям и жителям Астаны будет представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес".





Также на открытии фестиваля пройдет награждение победителей конкурса ледяных скульптур на тему "Сказки народов мира". Скульптуры с подсветкой начнут возводить за три дня до начала фестиваля. Участие в соревнованиях примут скульпторы из Казахстана и стран ближнего зарубежья.





В этот же день свою работу начнет зимний городок: каток, горки, аттракционы (зимняя карусель и зимний картинг), новогодняя ярмарка с продажей еды и сувениров, аниматоры для детей.





Напомним, в прошлом году высота елки была 25 метров











