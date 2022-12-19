Система Orphus

В Туркестанской области полковник полиции лишился должности после скандального видео

18.12.2022, 14:15 21991
На кадрах мужчина применяет физическую силу к сотрудникам
Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - От занимаемой должности освобожден заместитель начальника Казыгуртского РОП, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Окончена служебная проверка, назначенная в отношении заместителя начальника Казыгуртского РОП. Полковника полиции сняли на видео в нелицеприятном виде. На кадрах мужчина, в котором авторы видео узнали замначальника РОП, применяет физическую силу к сотрудникам в форме. Как сообщил автор видео, таким способом полковник "выбивает" деньги. К тому же, по словам сотрудников, один из начальников на работе появляется не только в спортивной форме, но и в шортах и в майке, сообщает vera.kz.

На заседании дисциплинарной комиссии департамента полиции Туркестанской области рассмотрели ответственность сотрудника.

По итогам комиссии заместитель начальника на указанной видеозаписи освобожден от должности. Продолжается комплексная работа по укреплению служебной дисциплины и законности и противодействию коррупции среди личного состава", - сообщили в пресс-службе департаменте.


Кроме того, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 362 УК РК "Превышение власти и должностных полномочий".


 

новости по теме

Агентством по финансовому мониторингу задержан известный журналист

18.12.2022, 18:33 13086
Агентством по финансовому мониторингу задержан известный журналист
Фото: facebook.com/afm.rk
Он подозревается в пособничестве ОПГ и распространении сведений, составляющих госсекреты
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу задержан известный журналист Михаил Козачков. Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе в совершении рейдерских захватов, сообщили в АФМ.

Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъем компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы. Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования", - сообщили в АФМ.


По данным агентства, "Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его телеграмм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись".

На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге. Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте "Есентай сити", принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова. При этом журналист грубо нарушал требования закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне", - говорится в сообщении.


Отмечается, что "в апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева - Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления".

По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности. При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству", - информирует АФМ.


В начале июля 2022 года членам ОПГ через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе. 12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ - Коспаевым Айдосом. По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками. Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней. Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения. В результате чего последний объявлен в розыск", - отмечает АФМ.


По информации Агентства по финмониторингу, "чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа".

Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений", - заключили в АФМ.


 

В "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах

18.12.2022, 13:17 23476
В "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах
Фото: instagram / ete_ekb
Для стабилизации теплоснабжения необходима безостановочная работа оборудования ТЭЦ
Экибастуз. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах.

В связи с участившимися жалобами потребителей тепловой энергии на недогрев ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщает, что причиной этого является регулировка оборудования станции вследствие попавших с теплоносителя фрагментов металлической стружки, ржавчины и окалины после проведения масштабных работ по замене магистральных, внутриквартальных и внутридомовых трубопроводов в период с 27 ноября", - говорится в сообщении.


Отмечается, что в связи с тем, что на трубах котлоагрегатов образуются свищи и происходит останов, это приводит к разрегулировке теплоснабжения города.

Это является основной причиной того, что температура воздуха в домах некоторых экибастузцев до сих пор не достигла нормы. Для запуска резервных котлоагрегатов и стабилизации теплоснабжения необходима безостановочная работа оборудования ТЭЦ, налаживание которой требует времени. В ближайшее время параметры теплоносителя позволят доводить тепло в необходимом объеме до домов потребителей", - подчеркнули на предприятии.


Аким региона Асайын Байхан вчера заслушал отчеты о завершении работ на сетях тепло- и водоснабжения Экибастуза, а также о ходе ремонта в пострадавших квартирах горожан. Он поручил бригадам, приводящим в порядок жилье, не сбавлять темп, но при этом упор сделать на качество.

Сам объеду первые же полностью восстановленные квартиры и проверю, насколько довольны люди ремонтом. Никаких замечаний и нареканий быть не должно - такова моя установка ответственным лицам. В очередной раз призвал городские власти и коммунальные службы чутко реагировать на любые сигналы населения, оперативно идти на контакт, выслушивать, разъяснять, исправлять. Отзывы экибастузцев сейчас - главный критерий оценки работы местных исполнительных органов", - подчеркнул аким.


Как сообщалось ранее, система отопления Экибастуза большей частью уже отбалансирована, однако жалобы на недостаточно комфортную температуру еще поступают. По данным акимата, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.

Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону.
 

Стало известно, когда в Астане зажгут главную елку страны

17.12.2022, 17:14 49796
Стало известно, когда в Астане зажгут главную елку страны
Фото: Depositphotos
Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 по 25 декабря в столице будет проходить масштабный зимний фестиваль Astana Muz Fest 2022, сообщает официальный сайт городского акимата.

Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO 19 декабря в 18.00. На мероприятии зажгут главную елку страны, продолжат вечер выступления казахстанских артистов, хора, Деда Мороза и Снегурочки и т.д. Гостям и жителям Астаны будет представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес".

Также на открытии фестиваля пройдет награждение победителей конкурса ледяных скульптур на тему "Сказки народов мира". Скульптуры с подсветкой начнут возводить за три дня до начала фестиваля. Участие в соревнованиях примут скульпторы из Казахстана и стран ближнего зарубежья.

В этот же день свою работу начнет зимний городок: каток, горки, аттракционы (зимняя карусель и зимний картинг), новогодняя ярмарка с продажей еды и сувениров, аниматоры для детей.

Напомним, в прошлом году высота елки была 25 метров.



 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями

17.12.2022, 10:31 79301
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita

Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства

Экибастуз. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.

Отмечается положительная динамика: все дети набрали вес, улучшился интеллект, увеличился словарный запас, все дети стали самостоятельно передвигаться", - сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Александр Ляхов со ссылкой на Министерство просвещения.


Семья живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.

Также дети еженедельно наблюдаются медицинскими работниками территориальной поликлиники, сообщили в ведомстве.

Между тем психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова рассказала, какое влияние на детскую психику может оказать жизнь в подобных условиях.

Четверо детей - разного возраста, и для каждого возраста последствия для дальнейшего психического развития будут разные. Чем старше ребенок, тем последствия будут хуже", - заявила психолог.


Она подчеркнула, что человеческая психика нуждается в "психологической пище".

Точно так же, как тела детей искалечены (…) потому что им не хватало питания. Примерно подобное происходит с детской психикой, только ей не хватало психического питания: заботы, развивающих моментов, игрушек, социальных контактов. В этом смысле, безусловно, последствия для детей есть", - пояснила Ольга Третьякова.


Она также предположила, что "скорее всего, в данном случае наблюдаются определенные отставания психологического развития в области социализации".

Для детской психики это, безусловно, был стресс. И стресс связан с тем, что базовые потребности детей - физические и психические были не удовлетворены, а означает это, что тело и психика не получали достаточно ресурсов для питания и поэтому развивались, конечно же, медленнее, хуже", - добавила Ольга Третьякова.


Психолог также отметила, что темпы психологического восстановления детей будут зависеть от того, как дальше с этими детьми будут заниматься специалисты.

Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.

У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.

По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.

После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Стоит отметить, что родители отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
 

На границе Казахстана и Кыргызстана отмечается скопление автотранспорта

16.12.2022, 17:22 80206
Скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызстана в Казахстан наблюдается скопление фур и легковых машин. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

В очереди на выезд из республики находятся около 25 легковых и 20 грузовых машин, сообщает 24.kg.

Также зафиксирован затор перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 фур.

Уточняется, что скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ.

Кроме того, некоторые водители не соблюдают очередность. Пограничная служба проводит соответствующую работу.

Отмечается, что скопление носит цикличный характер. Со стороны ПС ГКНБ Кыргызстана нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы заторов нет.
 

Китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем

16.12.2022, 14:07 84461
Китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем
Фото: Depositphotos
Перелеты будут выполняться с 23 декабря с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между двумя странами с учетом ограничений китайской стороны по количеству частот и пунктам назначения, сообщает пресс-служба КГА.

Начиная с 23 декабря 2022 года китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Сиань с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738.

В ведомстве подчеркнули, что открытие рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Ранее было восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином.
 

Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика

16.12.2022, 09:56 91026
Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика
На ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы строительная компания предлагает квартиры премиум-класса в своем жилом комплексе, однако, по информации городского акимата, застройщик не получил необходимую предпроектную документацию, кроме того, участок для застройки имеет иное целевое назначение.

В Сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум-класса Graff. Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования. Однако на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства", - предупредили в городском акимате.


На сегодня управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика.

Напоминаем о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", - проинформировали в ведомстве.


Ранее в Алматы по решению суда начали снос незаконно возведенного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.

Напомним, акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.

В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.

Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
 

В Казахстане впервые в новом формате празднуют День Независимости

16.12.2022, 08:59 84551
В Казахстане впервые в новом формате празднуют День Независимости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают государственный праздник - День Независимости. День является нерабочим.

В этот день - 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с государственным праздником.

16 декабря 1991 года - великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность - чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине - пример для сегодняшнего и будущих поколений", - сказано в поздравлении.


Он подчеркнул, что независимость - это высочайшее достояние и все казахстанцы "обязаны беречь ее как зеницу ока". Священным долгом является защита суверенитета и территориальной целостности страны.

Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости", - сказал глава государства.


Президент обратил внимание, что нынешний год стал переломным для государства. Казахстан столкнулся с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолевает все испытания.

Запустив масштабные политические и экономические реформы, страна вступила в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого казахстанца, сказал Токаев.

Дальнейшее успешное развитие нашего государства - главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством. От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом - Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!" - заключил президент.


Напомним, с этого года День Независимости будет праздноваться только один день - 16 декабря.

16 июня в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.

Дополнено 16.12.2022, 15.25

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости, информирует пресс-служба Акорды.

Глава государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с братским Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов