В Туркестанской области полковник полиции лишился должности после скандального видео

Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства
Экибастуз. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.
Отмечается положительная динамика: все дети набрали вес, улучшился интеллект, увеличился словарный запас, все дети стали самостоятельно передвигаться", - сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Александр Ляхов со ссылкой на Министерство просвещения.
Семья живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.
Также дети еженедельно наблюдаются медицинскими работниками территориальной поликлиники, сообщили в ведомстве.
Между тем психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова рассказала, какое влияние на детскую психику может оказать жизнь в подобных условиях.
Четверо детей - разного возраста, и для каждого возраста последствия для дальнейшего психического развития будут разные. Чем старше ребенок, тем последствия будут хуже", - заявила психолог.
Она подчеркнула, что человеческая психика нуждается в "психологической пище".
Точно так же, как тела детей искалечены (…) потому что им не хватало питания. Примерно подобное происходит с детской психикой, только ей не хватало психического питания: заботы, развивающих моментов, игрушек, социальных контактов. В этом смысле, безусловно, последствия для детей есть", - пояснила Ольга Третьякова.
Она также предположила, что "скорее всего, в данном случае наблюдаются определенные отставания психологического развития в области социализации".
Для детской психики это, безусловно, был стресс. И стресс связан с тем, что базовые потребности детей - физические и психические были не удовлетворены, а означает это, что тело и психика не получали достаточно ресурсов для питания и поэтому развивались, конечно же, медленнее, хуже", - добавила Ольга Третьякова.
Психолог также отметила, что темпы психологического восстановления детей будут зависеть от того, как дальше с этими детьми будут заниматься специалисты.
Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали
волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.
У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли
дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
Стоит отметить, что родители отделались
денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.