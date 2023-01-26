В Алматы растет заболеваемость ОРВИ

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Алматы, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.





По ее словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 13 804 случая ОРВИ. В городе заболело 8860 детей, что составляет 64,2% от общего количества случаев. Всего в течение эпидсезона в Алматы зафиксировано 343 417 случаев ОРВИ.





В ходе проведенного лабораторного мониторинга установлено, что в Алматы циркулируют три типа сезонного вируса гриппа, в том числе два типа А (А/H3N2, А/H1N1 pdm09) и типа В. Первые случаи гриппа были зарегистрированы в начале октября 2022 года. Параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ, такие как РС-вирус, риновирус, бокавирус и сезонный коронавирус", - сообщила Калыкова.





Зарегистрировано всего 240 случаев заболеваемости гриппом, в том числе типом В 119 случаев (49,6%), типом А/H3N2 3 случая (1,2%), типом А/H1N1-09 118 случаев (49,2%).





По мнению эпидемиолога, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства.





После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года). Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет", - рассказала эпидемиолог.





Она напомнила, что в прошлом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина "Гриппол Плюс" российского производства в количестве 210 тысяч доз.





С сентября по ноябрь 2022 года в Алматы привито от гриппа 224 706 лиц, что составляет 10,51% от общего населения города. На платной основе в частных медцентрах вакцинировано на средства работодателей 10 576 человек, на собственные средства 4130 лиц. Среди вакцинированных случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.





Также Калыкова рассказала о готовности медиков к эпидсезону. Так, в Алматы проведен городской семинар для медработников медицинских организаций и специалистов службы. В медицинских организациях для приема вызовов выделено 140 телефонов и 142 дополнительных автотранспортных средства для обслуживания на дому, имеется 261 аппарат ИВЛ для оказания интенсивной терапии, для госпитализации больных ОРВИ/гриппом развернута 431 койка, дополнительно предусмотрено развертывание 444 коек, пополняются запасы противогриппозных препаратов, создан запас одноразовых масок (1 845 203 шт.) и дезинфицирующих препаратов.