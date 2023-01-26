25.01.2023, 13:17 29181
В Алматы растет заболеваемость ОРВИ
В городе циркулируют три типа вируса гриппа
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Алматы, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.
По ее словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 13 804 случая ОРВИ. В городе заболело 8860 детей, что составляет 64,2% от общего количества случаев. Всего в течение эпидсезона в Алматы зафиксировано 343 417 случаев ОРВИ.
В ходе проведенного лабораторного мониторинга установлено, что в Алматы циркулируют три типа сезонного вируса гриппа, в том числе два типа А (А/H3N2, А/H1N1 pdm09) и типа В. Первые случаи гриппа были зарегистрированы в начале октября 2022 года. Параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ, такие как РС-вирус, риновирус, бокавирус и сезонный коронавирус", - сообщила Калыкова.
Зарегистрировано всего 240 случаев заболеваемости гриппом, в том числе типом В 119 случаев (49,6%), типом А/H3N2 3 случая (1,2%), типом А/H1N1-09 118 случаев (49,2%).
По мнению эпидемиолога, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства.
После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года). Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет", - рассказала эпидемиолог.
Она напомнила, что в прошлом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина "Гриппол Плюс" российского производства в количестве 210 тысяч доз.
С сентября по ноябрь 2022 года в Алматы привито от гриппа 224 706 лиц, что составляет 10,51% от общего населения города. На платной основе в частных медцентрах вакцинировано на средства работодателей 10 576 человек, на собственные средства 4130 лиц. Среди вакцинированных случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
Также Калыкова рассказала о готовности медиков к эпидсезону. Так, в Алматы проведен городской семинар для медработников медицинских организаций и специалистов службы. В медицинских организациях для приема вызовов выделено 140 телефонов и 142 дополнительных автотранспортных средства для обслуживания на дому, имеется 261 аппарат ИВЛ для оказания интенсивной терапии, для госпитализации больных ОРВИ/гриппом развернута 431 койка, дополнительно предусмотрено развертывание 444 коек, пополняются запасы противогриппозных препаратов, создан запас одноразовых масок (1 845 203 шт.) и дезинфицирующих препаратов.
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25.01.2023, 19:51 14836
В Алматы жители нового ЖК жалуются на несоответствие дома нормам безопасности
Люди просят обратить внимание на шокирующие пробелы в строительстве этого ЖК
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Клиенты застройщика TOO "QAZAQ Stroy", купившие квартиры в ЖК "Alem city" в Алматы, пришли в ужас от состояния жилого комплекса, который без разрешения акимата и других органов ввели в эксплуатацию.
Клиенты застройщика засняли на видео факты несоответствия ЖК нормам безопасности и дальнейшей эксплуатации, сообщает ZTB.KZ.
По словам клиентов строительной компании, QAZAQ Stroy дал разрешение на ремонт, хотя в ЖК еще много чего не сделано.
Застройщик все время обещает устранить проблемы, но никаких рабочих на стройке нет. В домах ручьем течет вода - она везде. В некоторых квартирах нет окон либо они есть, но с трещинами", - пишет алматинка, которая приобрела в этом ЖК двухкомнатную квартиру за 25 млн тенге.
Люди просят обратить внимание на шокирующие пробелы в строительстве этого ЖК.
25.01.2023, 19:39 14366
Опрос КТ: 88% респондентов считают, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки Эксклюзив КТ
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?"
88% участников опроса ответили: "Да, запрет нужно вводить немедленно"; 4% выбрали ответ: "Нет, необходимо продолжать издевательства над животными"; 7% - "мне все равно".
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
В эксклюзивном материале Kazakhstan Today исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
25.01.2023, 12:29 31121
В текущем году программой ArtSport будет охвачено более 560 тысяч детей - глава МКС
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - На коллегии Министерства культуры и спорта глава ведомства Асхат Оралов сообщил, что в 2023 году в рамках программы ArtSport будет охвачено более 560 тысяч детей и подростков.
Асхат Оралов отметил, что будет уделено большое внимание участию детей в занятиях спортом и физической культурой. В связи с этим работы по государственному спортивному и творческому заказу будут продолжены.
В целях продолжения государственного спортивного и творческого заказа в 2023 году местными исполнительными органами выделено 86,7 млрд тенге для охвата более 560 тысяч детей и подростков", - сказал министр.
По информации ведомства, в 2022 году более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет получили возможность бесплатно посещать 13 тысяч спортивных секций и творческих кружков.
Напомним, по программе ArtSport в Алматы похищено 2,5 млрд тенге.
Ранее Генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.
В июле прошлого года Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму. Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.
Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души". В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.
25.01.2023, 09:25 36906
Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха
Фото: Polisia.kz
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Материалы судебного процесса в отношении Владислава Челаха изъяли из архива и направили на изучение в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщили в главном надзорном органе страны в ответ на просьбу прокомментировать статус рассмотрения обращения Челаха к президенту.
В этом письме самый известный за всю историю Казахстана осужденный за массовое убийство заявил, что готов сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах кровавого "Арканкергена". И вот сегодня стало известно, что архивные материалы дела 10-летней давности уже изучают в Генпрокуратуре, сообщает телеканал КТК.
Напомним, в мае 2012 года на высокогорном пограничном посту в Алматинской области обнаружили тела 14 обгоревших пограничников и егеря, проживавшего по соседству. Пятнадцатого военнослужащего с "Арканкергена", Владислава Челаха, нашли через несколько дней. Он стал главным подозреваемым. В декабре того же года суд приговорил его к пожизненному заключению.
25.01.2023, 08:13 38971
Более 170 частных домов отключат от отопления в Экибастузе
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января 2023 года в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 5 участках. Об этом сообщили в городском акимате.
Всего будут задействовано 12 газоэлектросварщиков, 18 слесарей и 8 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:
- замены дефектного участка в сторону ул. Целинная, 75, в связи с чем с 9.00 до 13.00 планируется отключение от теплоснабжения 123 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Бухар жырау, 291а, в связи с чем с 10.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;
- замены дефектного участка в сторону ул. Кеншілер - Молодежная, в связи с чем с 09.00 до 19.00 планируется отключение от теплоснабжения 20 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Астана, 34, в связи с чем с 13.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 19 частных жилых домов, 9 юридических лиц;
- замены дефектного участка в сторону ул. Бухар жырау, 168, в связи с чем с 14.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 11 частных жилых домов.
Отмечается, что по завершении всех ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.
Вчера аким Экибастуза Аян Бейсекин проверил ход выполнения ремонтно-восстановительных работ. Он посетил объект по адресу ул. Шакарима, 14, где ведется сборка тепловой сети диаметром 273 мм. Общая протяженность замены сетей более 400 метров.
В Экибастузе продолжаются работы по восстановлению тепловых сетей, повреждения на которых произошли 27 ноября 2022 года. Аварийная ситуация оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
24.01.2023, 18:21 61076
График работы спецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Госкорпорация "Правительство для граждан" приняла решение изменить график работы спецЦОНов, участвующих в легализации автомобилей с иностранными номерами.
Теперь спецЦОНы, осуществляющие прием по оказанию государственной услуги, будут работать с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00. По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года, об изменении будет сообщено дополнительно", - сообщили в госкорпорации.
Посмотреть адреса спецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.
Напомним, процесс легализации иностранных авто начался 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
24.01.2023, 16:19 66846
Острый дефицит водоснабжения из-за плотной застройки наблюдается в Алматы
Особенно это ощущают жители предгорных районов
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В предгорных районах Алматы планируется проектирование и строительство дополнительных сооружений для увеличения объемов подачи воды населению, заявил руководитель департамента водо- и газоснабжения акимата Алматы Жапарбек Темирлан, отвечая на вопрос, когда появится вода в микрорайонах Кольсай, Кенсай, на Каменском Плато и в других предгорных районах.
По микрорайону Кенсай уже разработана сметная документация на проведение магистральных сетей водопровода и канализации, определен подрядчик. Начало строительства запланировано на весну текущего года", - рассказал спикер.
Что касается микрорайона Кольсай, там, по словам спикера, водопровод и канализация уже построены, однако на сегодняшний день остается подключить их к действующим городским сетям водоснабжения. Проект уже разработан, определена подрядная организация для строительно-монтажных работ, строительство запланировано на весну.
В то же время на Каменском Плато на сегодняшний день наблюдается острый дефицит водоснабжения.
В микрорайоне Каменское Плато в Алматы наблюдается острый дефицит водоснабжения в связи с плотной застройкой, отметил спикер. По его словам, еще в 2020 году данный микрорайон был объявлен зоной дефицита водоснабжения. Там была прекращена разработка техусловий для подключения новых объектов.
Водоснабжение микрорайона осуществляется из подземных источников. Проблема снижения водоснабжения связана напрямую с природными процессами, так как дебет воды в скважинах значительно упал, горизонт питьевой воды также упал. Для снятия дефицита юго-западной части Медеуского района, микрорайона Каменское Плато планируется проектирование и строительство новых сооружений для увеличения объема подачи воды", - рассказал Жапарбек Темирлан.
Сейчас там построен временный водопровод, подключенный к общей системе водоснабжения города.
Напомним, в июне прошлого года на заседании сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Во время визита в южную столицу президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. 27 декабря на площади перед столичным цирком состоялся очередной санкционированный митинг против точечной застройки. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
В прошлом году стало известно, что прокуратура отменила решение акима Алматы по передаче земель Бутаковки под жилищную застройку.
24.01.2023, 11:07 66316
Большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону - МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан Юрий Ильин назвал города и области, где руководство не обеспечило в полной мере реализацию мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.
Министр выделил ряд регионов, где сохраняется формальный подход к их исполнению. Несмотря на итоги заседаний правительства, акиматами не обеспечена реализация всех мероприятий дорожной карты, предусмотренных на 2022 год. На сегодня не завершена реализация 41 мероприятия на 15,6 млрд тенге из 68 (23,5 млрд тенге). Этому способствовало невыделение или несвоевременное выделение средств из местных бюджетов", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
В этой связи акиматами Астаны и Шымкента, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областей не достигнуты запланированные показатели уровня защиты населения от наводнений, талых и дождевых вод.
Игнорирование заблаговременных превентивных мер повлечет за собой выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий паводка", - подчеркнули в ведомстве.
По информации главы МЧС, в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях не в полном объеме проведена очистка русла рек. Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Р.Кошкарбаева Акмолинской области.
В городах Астане и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками.
Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям. В этой связи Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами при проектировании и ремонте автомобильных дорог необходимо предусмотреть создание новых или повышение пропускной способности действующих водопропускных сооружений.
К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и области Абай, Жетысу.
Вместе с тем министр выделил, что итоги анализа прохождения паводка прошлого года показали, что основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах.
В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки сформирована группировка сил и средств в количестве свыше 35 тысяч человек, порядка 11 тысяч единиц техники, 12 единиц воздушных судов "Казавиаспас", более 650 плавательных средств и свыше 3 тысяч мотопомп. Степень готовности регионов к паводкам будет проверена в ходе республиканского командно-штабного учения "Көктем-2023" со штабом управлением в Караганде", - проинформировали в министерстве.
Гражданам в период подготовке к паводкам необходимо принять заблаговременные меры:
- соблюдать рекомендации сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов;
- проводить своевременные работы по очистке от снега дворовой территории;
- не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их;
- подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории;
- уточнить у местных исполнительных органов заранее определенные места эвакуационных пунктов и маршрут для эвакуации;
- не допускать детей к водоемам без надзора, особенно во время ледохода, предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах.
По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, в зоне риска уже находятся 255 населенных пунктов и более 100 тысяч домов.
Обильные снегопады в горных и равнинных районах Казахстана усилили риск возникновения подтоплений при резком приходе тепла. Уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и размыва дорог в Актюбинской и Алматинской областях. Более того, по прогнозам в феврале на юге может быть выше нормы температура воздуха и уровень осадков, а это прямая угроза паводков. Поэтому акиматам южных регионов уже сейчас надо кардинально активизировать работу по противопаводковым мероприятиям", - сказал глава кабмина.
Он подчеркнул, что отдельные системные меры не принимаются уже в течение продолжительного периода.
От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. Из-за этого страдают их дома, имущество и скот", - сообщил он.
Премьер поручил акимам всех регионов обеспечить своевременный вывоз снега. В том числе в сельских населенных пунктах. Также надо провести расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных земляных валов и дамб.
Акиматы регионов обязаны обеспечить качественную реализацию мероприятий дорожной карты, а также решить проблемные вопросы из дорожных карт прошлых лет. Акимам держать вопросы паводков на личном строгом контроле", - поручил Смаилов.
Министерству индустрии и акимам регионов поручено принять оперативные меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к повышенным объемам воды.
Смаилов также отметил, что особое опасение вызывает состояние гидротехнических сооружений.
Министерство экологии учитывает ремонтные работы только республиканских сооружений. Коммунальные и частные водохранилища и дамбы остаются без внимания на протяжении многих лет. Поэтому Министерству экологии совместно с акимами регионов надо установить собственников бесхозных объектов и выработать меры по ремонту коммунальных и частных гидротехнических сооружений", - сказал премьер.
Уже сейчас, по его словам, надо определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ.
Также Казгидромет должен обеспечить своевременное предоставление прогнозных данных на весну.
В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо обеспечить координацию и качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий. Также совместно с Министерством экологии организовать с приграничными государствами постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках. Совместно с акимами регионов следует обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств, своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков", - добавил Смаилов.
Напомним, в сентябре прошлого года Алихан Смаилов поручил принять дополнительные противопаводковые меры. Тогда Юрий Ильин доложил, что основной причиной подтопления населенных пунктов весной 2022 года стал резкий приток талых и дождевых вод с полей. При этом снизить риск возникновения ЧС можно только за счет своевременного проведения противопаводковых мероприятий. Однако акиматы затягивают вопрос финансирования соответствующих мероприятий, в связи с чем возникает риск срыва целевых сроков.
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