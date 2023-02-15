В Турции арестовали притворявшегося жертвой стихии подрядчика рухнувшего здания   

По последним данным, в результате стихии в Турции погибли более 31 тысячи человек

Фото: twitter/@NicolasMaduro

Рассказать друзьям

Анкара. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядчика строительства одного из жилых домов, рухнувшего в турецкой провинции Хатай после землетрясений, задержали в турецкой провинции Анталья, а затем суд отправил его под арест.





Сообщается, что подрядчик был задержан в отеле, где он притворялся пострадавшим от катастрофы, пишет газета "Известия"





Омер Джихан, владелец Cihan İnşaat, подрядчика строительства здания Tower Apartment, которое было разрушено в Хатае в результате землетрясения в Кахраманмараше, был задержан 12 февраля в отеле, где останавливались пострадавшие от землетрясения", - сообщили СМИ.





Lider Bursa





Добавляется, что Джихан вместе со своей семьей готовился бежать за границу в ближайшее время.





Кроме того, по данным ТАСС , его коллега Мустафа Эрдоган Кечеджиоглу был арестован в Анкаре. Полиция сочла, что он может бежать из страны. Дом, который построила его компания, также был разрушен.





В Стамбуле арестовали еще пять лиц, в том числе руководителей подрядных организаций. В аэропорту города был задержан Явуз Каракуш, который с супругой пытался вылететь в Грузию. "Было построено 44 дома, четыре разрушились. Все строилось по нормам", - утверждал он на допросе.





Прокуратура Аданы санкционировала взятие под стражу 62 лиц, связанных с компаниями-застройщиками. Арестован глава подрядной компании, который находился на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Власти Шанлыурфы задержали 11 лиц в связи с гибелью 33 человек под завалами жилого дома. Власти Малатьи объявили в розыск 31 человека.





Также 12 февраля министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в стране после землетрясений по обвинению в мародерстве арестовано как минимум 57 человек. Днем ранее сообщалось, что в восьми провинциях Турции были задержаны 48 человек, подозреваемых в кражах и грабежах после землетрясения.





По данным РИА Новости , в Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий. Не менее 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды.





В 10 затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которое уже обрушилось, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии", - заявил министр Мурат Курум на брифинге в Газиантепе.





По его словам, полностью оценку зданий в 10 провинциях планируется завершить за неделю.





Министр ожидает, что до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.





Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.



