В Казахстане ужесточена ответственность за нецензурную брань в общественных местах  

С 6 марта за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 69 тысяч тенге и арест от 5 до 15 суток

Рассказать друзьям

Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 6 марта в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вступают поправки, ужесточающие наказание за брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, передает корреспондент агентства.





Наказание за совершение мелкого хулиганства усилено в первую очередь в целях пресечения нарушения общественного порядка.





Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей либо людей старшего поколения, то ответственность за это - 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток", - пояснили в МВД.









По каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства - это заявление граждан, показания свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях - заключение эксперта.





Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.





Для привлечения к ответственности за мелкое хулиганство обязательным условием является высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражении неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.





По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.





В целом ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий - это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.