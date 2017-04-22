Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев разъяснил цель передачи "Открытый диалог", выходящей на телеканале "Хабар", передает корреспондент агентства.

"Вчера в эфире 6-го выпуска передачи "Открытый диалог" обсудили с Михаилом Дорофеевым наиболее значимые темы уходящей недели: паводковая ситуация в стране, жалобы на принудительные покупки билетов на ЭКСПО, тезис главы государства о возможной ревальвации тенге. Передача выходит каждый четверг в 20.50 и длится 10 минут. Идея в том, чтобы донести позицию государства по резонансным вопросам, которые активно обсуждает общество, в том числе посредством социальных сетей", - написал Абаев в Facebook.

Министр отметил, что принять участие в программе может любое официальное лицо.

"После первых выпусков "Открытого диалога" меня спрашивали, почему я беру на себя ответственность разъяснять вопросы, находящиеся в ведении других министерств и официальных органов. Здесь хотел бы пояснить, что в определенной степени это моя непосредственная профессиональная обязанность, а во-вторых, мы готовы предоставить эту площадку любому официальному лицу, готовому открыто поговорить на волнующие общество темы и разъяснить суть реализуемой им политики в своей сфере", - заключил глава МИК РК.

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