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Адвокат рассказал, могут ли полицейские просматривать телефоны во время режима ЧП, в МВД сообщили об исключительных мерах

17.01.2022, 19:26 28031
Адвокат рассказал, могут ли полицейские просматривать телефоны во время режима ЧП, в МВД сообщили об исключительных мерах
Фото: Policia.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Адвокат Джохар Утебеков разъяснил, что изымать телефон у граждан имеет право только следователь и только с санкции суда, а в Министерстве внутренних дел РК сообщили об исключительных мерах во время режима ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, что Утебеков отметил, что Конституция защищает "тайну вашей частной жизни, переписки, телефонных переговоров и банковских вкладов". По его словам, "закон о ЧП позволяет полицейским досматривать людей в ЧП. При этом они должны действовать в пределах соответствующих обстоятельств".
 

Очевидно, что при этом ЧП полицейские могут искать у вас только оружие и краденое. Отбирать и рассматривать ваш телефон - нет", - подчеркнул адвокат.

 
Он пояснил, что изымать телефон во время ЧП, как и в мирное время, имеет право только следователь "и только с санкции суда".
 

Универсальный совет. Если полицейские нарушают ваши права, звоните "102" и ищите их начальство. Доберетесь до компьютера - подайте жалобу в прокуратуру", - добавил правозащитник.

 
Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел рассказали об исключительных случаях, при которых изъятие сотового телефона возможно.
 

При наличии зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования сообщении о совершенном уголовном правонарушении и сведений, дающих основание полагать, что предмет, содержащий охраняемые законом сведения, может иметь отношение к расследуемому уголовному делу, на основании санкционированного следственным судом постановления либо согласия владельца имущества сотрудники правоохранительных органов имеют право на проведение выемки и осмотра", - сообщили в МВД РК.

 
То есть, если сотрудник полиции опасается, что информация, необходимая следствию, может быть утрачена, повреждена или использована в преступных целях, он имеет право изъять телефон без санкции суда, по постановлению лица, которое проводит досудебное расследование, с последующим направлением материалов следственному судье в течении суток, сообщает Информбюро.
 
Однако, если изъятие телефона признают незаконным, то обнаруженная в нём информация не может использоваться в качестве доказательств по делу, информирует источник.
 
Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях сообщалось о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов. По этому поводу МВД официально заявило, что проверка, а также осмотр содержимого сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена.
 
Министр внутренних дел наряду с иными вопросами обеспечения правопорядка в стране, руководителям служб и территориальных подразделений указал на строгое соблюдение конституционных прав граждан, недопущение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования. Департаменту собственной безопасности МВД было поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.
 
Номера call-центров для жалоб на действия полицейских.
 

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Крещенские купания отменили в Алматы и Нур-Султане

18.01.2022, 08:18 1036
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - В текущем году в связи с введенным режимом ЧП и ухудшением эпидемиологической ситуации в Алматы и Нур-Султане Крещенские купания проводится не будут, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ежегодно 19 января православные верующие Казахстана отмечают религиозный праздник Крещение Господне, во время которого по традиции, желающие купаются в специальных прорубях. 
 

По словам ключаря Вознесенского кафедрального собора Александра Суворова вместо крещенских купаний в с 19 января в дневное время в православных храмах города будут проводится раздача "освященной воды" для прихожан. Также, праздничные богослужения в церквях пройдут в закрытом режиме без участия прихожан, так как согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы коллективные мероприятия в культовых объектах запрещены", - сообщили в акимате Алматы. 

 
В свою очередь, в храмах для обеспечения безопасности людей будет организовано дежурство сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции и скорой медицинской помощи. 
 
Вместе с тем, сотрудниками управления по делам религий Алматы, будут организованы дежурства во всех православных храмах города до окончания праздника, а также даваться разъяснения по соблюдению санитарных норм.
 
В соответствии с постановлением санврача столицы, в городе под запретом организация и проведение массовых купаний, раздача освященной воды в период праздника Крещения Господня, коллективных мероприятий, в частности, жума намаз, религиозные обряды, на объектах и на территории религиозных объединений - мечетей, церквей, соборов, синагог и др.
 

В связи с растущей заболеваемостью коронавирусом и ухудшением эпидситуации в столице были ужесточены карантинные и ограничительные меры. В частности, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города запрещается проведение любых массовых мероприятий", - сообщили в акимате Нур-Султана.

 
Напомним: Нур-Султан и Алматы находятся в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях.

17.01.2022, 21:19 21536
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях.
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 января ночью на юге, востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, на востоке ночью порывы 18-23 метра в секунду.
 
Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, северо-западе порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области ожидается туман. 
 
18 января в центре Кызылординской области ожидаются туман, днем на юге области гололед. 
 
18 января на юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.
 
18 января на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 18 января временами ожидается туман. 
 
18 января на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
18 января на западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области ожидается туман.
 
18 января на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
18 января на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.
 
Днем 19, ночью 20 января на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 18-20 января на севере, юго-западе области, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед. 18-20 января ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью 20 января порывы 23-28 метров в секунду. 
 

Аким Форт-Шевченко арестован на 15 суток

17.01.2022, 20:42 23581
АКТАУ. 17 ЯНВАРЯ - Аким Форт-Шевченко Шалкыбай Азирбаев предстал перед судом Тупкараганского района. На чиновника было заведено административное дело по части 1 статьи 608 Кодекса об Административных правонарушениях РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Судом установлено, что Шалкыбай Азирбаев на 3 километре трассы Актау - Форт-Шевченко управлял автомашиной с государственным номером 397 АС 12 марки Toyota Camry 2,4 в состоянии алкогольного опьянения. Заключением медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества в состояния опьянения составляет 0,73 процента - алкогольное опьянение лёгкой степени, сообщает "Лада".
 
Чиновник лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет. Сам Шалкыбай Азербаев вину не признал. А запах алкоголя объяснил тем, что протирал спиртом шею из-за болезни.

 

Наказание нарушителям комендантского часа смягчили

17.01.2022, 17:17 35826
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ – Алматинский городской суд отменил штрафы нарушителям комендантского часа в условиях режима ЧП, которых задержали сотрудники полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрен 71 материал по административным правонарушениям, связанным с нарушением режима чрезвычайного положения (пункт 1, часть 1 статьи 476 КоАП). 
 
Суд первой инстанции назначил нарушителям наказание в виде штрафа. 

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы, установила, что все эти лица признали вину, к административной ответственности ранее не привлекались. Учитывая эти обстоятельства, Алматинский городской суд смягчил всем нарушителям наказание, оставив только наказание в виде предупреждения", - пояснили в суде.

 
 

В Алматы за добровольную сдачу оружия освободят от ответственности

17.01.2022, 16:58 38376
В Алматы за добровольную сдачу оружия освободят от ответственности
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Гражданам, незаконно хранящим оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в комендатуре Алматы, в соответствии со статьей 287 УПК РК лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.
 

Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт "102". Анонимность гарантируется", - отметили в ведомстве. 

 
В полиции предупреждают, что при обнаружении незаконно хранящегося оружия и боеприпасов граждане будут привлечены к уголовной ответственности. 
 
По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8-747-333-91-60; 8-777-346-44-77
 
Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Алматы группы террористов практически одновременно захватили семь оружейных магазинов, завладев оружием и боеприпасами. Всего было похищено 1347 единиц оружия.
 

В Алматы посмертно наградили подполковника Сандибека Хаирова

17.01.2022, 16:43 38976
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков передал семье подполковника Сандибека Хаирова, трагически погибшего во время беспорядков в Алматы, посмертную награду - орден "Айбын" ІІ степени, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Минобороны РК. 
 

Сандибек Галимуллинович прошел все ступени офицерской службы, его служебная деятельность была насыщенной и яркой. Он не искал легких путей, посвятив свою жизнь до последней секунды исполнению воинского долга. Он навсегда останется в памяти и в сердцах всех своих сослуживцев, друзей и близких, примером для будущих поколений защитников Отечества", - сказал Койбаков. 

 
Память офицера почтили минутой молчания командование десантно-штурмовых войск и военнослужащие воинской части.
 
Сандибек Хаиров окончил Военный институт сухопутных войск и Национальный университет обороны. В Вооруженных Силах прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады. 
 
Хаиров успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. У него остались супруга и двое детей.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане во время беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур. Среди них 16 сотрудников полиции. Ранены более 1300 охранников и военнослужащих Нацгвардии и Минобороны, а также сотрудники специальных органов. 
 

Как будут обучаться школьники и студенты в Казахстане

17.01.2022, 16:37 37596
Как будут обучаться школьники и студенты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ – Представители Министерства образования и науки на брифинге в Службе центральных коммуникаций  рассказали, как будут обучаться школьники и студенты в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам председателя комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмиры Каримовой, в связи с эпидемиологической ситуацией учебная четверть началась в разных форматах. В трех городах страны - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте - дети переведены на дистанционное обучение. В случае улучшения эпидситуации, санврачами может быть принято решение о переводе на офлайн обучение.
 

Городские школы с контингентом более 600 учеников работают в формате дистанционного обучения. При этом по решению администрации школы в 1-2 классах - штатный формат обучения, а в 3-5 классах - дежурные. Городские школы вместимостью до 600 учащихся и все сельские школы работают в штатном формате… Количество учащихся в стране, обучающихся в штатном формате, превышает 2 млн человек, обучающихся дистанционно - около 1,5 млн. То есть, 60% обучаются в штатном формате, 40% - дистанционно", - сказала Гульмира Каримова.


 
По ее словам, четверть продлится до 18 марта. 
 
Спикер сообщила, что обучение и воспитание в детских садах проводится в штатном формате. 
 
Кроме того, обучение во внешкольных организациях организуется в штатном режиме при индивидуальных или групповых занятиях – до 10 человек. 
 

У нас специальные организации – кабинеты коррекции, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями. Они также будут работать в штатном режиме, работа здесь будет организована индивидуальн, в группах не более 8 человек. По республике таких учащихся более 160 тысяч", - сказала председатель комитета. 

 
По информации руководителя управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Марал Рахимжановой, штамм Омикрон среди детей пока не выявлен. На 16 января зарегистрировано 685 детей, инфицированных КВИ, из них трое - студенты вузов, 19 учатся в колледжах. Дети, получившие вакцину полностью, на основании решения МВК могут обучаться в офлайн режиме.
 
Как сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, весенний семестр для студентов стартует 24 января. 
 
По его информации, вузы могут использовать каскадный метод, то есть для минимизации скопления студентов начало обучения может быть организовано поэтапно с 24 января по 6 февраля в зависимости от курса обучения/направления подготовки. По решению вуза образовательный процесс может быть полностью организован в традиционном либо в смешанном формате, то есть, лекции онлайн, а практические и семинарские/лабораторные занятия офлайн. 
 

Практика обучающихся также будет проводиться на базе практик в офлайн режиме. Для соблюдения требований СЭР при входе на территорию вуза, в учебные корпуса, библиотеки и общежития требуется проверка статуса через приложение Ashyq. Требование ПЦР-теста у студентов не допускается. Обеспечивается масочный режим. Вузы заблаговременно обеспечат распределение и заселение иногородних студентов в дома студентов/общежития. На сегодня в общежитиях проживают более 5 тыс. студентов", - сказал он

 

"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полеты в Казахстан

17.01.2022, 16:17 37616
МОСКВА. 17 ЯНВАРЯ - Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полетную программу в Казахстан, сообщили в пресс-службе перевозчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января в Шымкент, таким образом, с 22 января полётная программа авиакомпании в Казахстан будет полностью восстановлена, информирует РИА Новости.
 

Продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в/из городов Казахстана открыта без ограничений", - отметили в авиакомпании.

 
Как сообщалось ранее, 6 января авиакомпания "Аэрофлот" на две недели приостановила продажу билетов в Казахстан в связи с беспорядками в стране.
 
Напомним также, что с 10 января "Аэрофлот" возобновил рейсы в Нур-Султан.
 

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