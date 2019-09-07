Аэропорт Алматы ответил на критику пассажира в отношении оснащения комнаты матери и ребенка

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы ответили на критику пассажира в отношении оснащенности комнаты матери и ребенка, передает Kazakhstan Today.

Принимая справедливую критику по поводу оснащения комнаты матери и ребенка, озвученную Эльмаром Кимом в Фейсбуке и получившую широкий резонанс, считаем необходимым дать пояснения по этому вопросу. Поддерживая данные помещения в надлежащем состоянии (здесь имеются санузлы, есть возможность провести гигиенические процедуры, уборка осуществляется регулярно и тщательно), мы отдавали себе отчет в том, что объективно здесь было создано минимум комфорта для мамочек с детьми. Так сложилось, что отчитываться о планах мы вынуждены именно сейчас, когда точка кипения недовольства поднялась до предела", - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

По информации учреждения, бюджет на ремонт и оснащение всех трех помещений для пребывания пассажиров с детьми был утвержден два месяца назад.

Вместе с тем нам потребовалось время, чтобы провести тендеры и определить поставщиков услуг и материалов - от обоев и мебели до бытовой техники и игрушек. На сегодня не только завершены все административные процедуры и заключены договоры с подрядчиками, но и изготовлена новая мебель - пеленальные столики, кресла, диваны, закуплены микроволновые печи, кулеры для воды, подогреватели для бутылочек. Кроме того, достигнуты договоренности с партнерами, которые будут предоставлять в комнаты матери и ребенка средства гигиены для бесплатного пользования. Ремонт, как и было запланировано, начнется не позднее 10 сентября и будет завершен в максимально сжатые сроки", - пообещали в пресс-службе аэропорта.

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