Аэропорт Уральска два дня не будет принимать самолеты

Фото: Акимат Павлодарской области

Рассказать друзьям

Экибастуз. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе продолжается подготовка к отопительному сезону, который планируют начать 1 октября. На теплосетях проводят испытания для выявления уязвимых мест. Вчера в ходе испытаний магистрали ТМ-2 на улице Жусупа произошло повреждение.





Приступили к испытаниям магистрали ТМ-2 по улице М. Жусупа (от магистрали Достык до остановки "Кинотеатр "Казахстан"). Здесь произошел срыв соединения сальникового компенсатора на стыке новой и старой трубы тепловой магистрали. Трубы тепловой магистрали не пострадали, выдавило сальник на стыке со старой трубой. До полудня дефект будет устранен, после чего продолжатся испытания и промывка данной магистральной сети", - сообщили в акимате.





Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону в Экибастузе вчера проверил глава региона Асаин Байханов.





Необходимо вести разъяснительную работу по проводимым работам. Новые сети испытываются под высоким давлением, чтобы выявить уязвимые места на местах соединения старых и новых труб и сразу исправлять выявленные дефекты. Такие ситуации возможны, наша задача сейчас оперативно их устранить", - подчеркнул аким области.









По информации акимата, после весенних и осенних гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения всего было устранено 388 повреждений. По вновь поступившим обращениям жильцов города продолжается замена 14 оставшихся дефектных участков внутриквартальных тепловых сетей.





Из 690 МЖД полностью готовы к приему тепла 665 домов. На 25 МЖД завершается ремонт внутренних систем отопления, промывка, опрессовка.





По данным акимата, ремонты на Экибастузской ТЭЦ идут по графику. На сегодня готовы к работе 3 энергетических котла, до начала отопительного сезона будут готовы еще 3 водогрейных котлоагрегата. Ремонт на оставшиеся четырех котлах планируется завершить до конца октября.





Полностью завершена реконструкция на 3 тепловых магистралях на улице Абая (от СОШ № 4 до улицы Маргулана). Данные 3 магистрали прошли испытания высоким давлением, и сейчас осуществляется промывка.





С 1 октября в Экибастузе планируется начать отопительный сезон. Все работы по подготовке к приему тепла должны быть выполнены в срок и с максимальным качеством. Коммунальные службы должны перейти в круглосуточный режим работы. Одно дело запустить теплоснабжение, но не менее важна балансировка системы. Со стороны тепловиков и городского отдела жилищной инспекции нужна слаженная работа по наладке внутренних систем теплоснабжения и выравниванию гидравлических параметров, особенно на концевых домах", - сказал Асаин Байханов.





Также глава региона поручил подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию тепловых магистралей ТМ-1 и ТМ-3, где ранее был порыв на участке по улице Жусупа, данная магистраль построена еще в 1973 году. При проведении работ специалисты выявили там истончение металла труб до 3 мм.





Кроме этого, Асаин Байханов поручил до конца года произвести строительство новой магистрали ТМ 7/1. Это позволит устранить разбалансировку системы теплоснабжения города, когда один район на перегреве, а второй недополучает тепло.





Продолжается строительство новой резервной магистрали технической воды с насосной второго подъема до ТЭЦ Экибастуза. Ведутся земляные работы, монтируется сеть, ожидается поставка запорной арматуры. Все работы планируется завершить до конца года.





Вопрос теплоснабжения города волнует каждого экибастузца. Наша задача провести все необходимые работы и сделать их на совесть, чтобы тепло и уют в домах стали доказательством нашей с вами совместной работы", - отметил глава региона, обращаясь к тепловикам и подрядчикам.



