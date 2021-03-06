Аким Алматинской области поздравил женщин с 8 Марта

Талдыкорган. 5 марта. Kazakhstan Today - Во Дворце торжества города Талдыкоргана состоялся торжественный прием акима области в честь праздника 8 марта, передает Kazakhstan Today.

Глава региона Амандык Баталов поздравил женщин, внесших вклад в развитие медицины, образования, социальной сферы, культуры и спорта. Среди них выдающиеся женщины Жетысу, такие как Герой Социалистического Труда, обладательница Золотой Звезды, ордена Ленина - Куляш Айтжанова; Народный артист РК, актриса областного драматического театра имени Б. Римовой - Алмахан Кенжебекова; Нурила Болекбаева, много лет работавшая в сфере социального обслуживания области и другие знаменатели разных отраслей", - рассказали в пресс-службе акима Алматинской области.

Аким области выразил искреннюю признательность и благодарность, "просто за то, что они есть и делают нашу жизнь краше".

Каждая из вас, вносит свой весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, оставаясь при этом хранительницей домашнего очага, источником красоты и тепла. Уходящий год и начало нынешнего были непростыми. Но, не смотря на все трудности, вместе мы сохранили стабильное развитие и добились хороших показателей по всем направлениям. В этом и Ваша большая заслуга. Ведь современная женщина - это не только мать, возлюбленная и супруга, это и верный партнер и надежный соратник во всех делах",- сказал Амандык Баталов.

Пожелав крепкого здоровья и благополучия, аким вручил Почетную грамоту директору Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больницы Жамиле Абеуовой, майору полиции Алтынай Мамбетбаевой и члену волонтерского клуба "Илийское сердце" Мариям Тынышбаевой.





Руководитель Антикоррупционной службы по Алматинской области Марина Коваленко, учитель математики дошкольного учреждения города Капшагай Мариям Ансаган и игрок сборной Алматинской области по волейболу Наталья Акилова получили благодарственное письмо от рук Амандыка Баталова.

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