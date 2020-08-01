Аким Алматинской области поздравил жителей региона с праздником Курбан айт

Талдыкорган. 31 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил жителей региона со светлым праздником мусульман всего мира Курбан айт, передает Kazakhstan Today.

Курбан айт - один из самых важных праздников, утверждающих такие значимые ценности, как мир и единство, милосердие и братство. Имея глубокий смысл и древнейшую историю, Курбан айт играет огромную роль в духовной жизни казахстанцев, способствуя укреплению сплоченности общества, межэтнического и межконфессионального согласия, сохранению и пропаганде морально-нравственных принципов", - отмечается в поздравлении главы региона.

Амандык Баталов подчеркнул, что, придерживаясь пути гуманности и благонравия, каждый старается творить благие дела, проявляя заботу о ближнем, поддерживая и помогая нуждающимся.

Вместе с тем в условиях пока не стихающей пандемии коронавирусной инфекции казахстанцам приходится отмечать Курбан айт в условиях карантинных ограничений. В мечетях отменена праздничная молитва "Айт намаз", закрыты традиционные места для забоя скота. Вместе с тем верующие могут совершить обряд жертвоприношения в формате онлайн, для чего запущен сайт qurban2020.kz. Амандык Баталов выразил надежду, что в скором времени казахстанцы преодолеют этот сложный период.

Дорогие земляки, в этом году праздник Курбан айт проводится в особых условиях карантина. Благодаря взвешенной политике государства, единству и взаимному согласию наших жителей, мы в скором времени сможем окончательно победить опасный вирус и вновь вернуться к привычному образу жизни", - выразил уверенность аким области.

Глава региона от всего сердца пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, успехов, мира и процветания.

Пусть осуществятся наши чистые помыслы! Пусть благие дела, начатые вместе, будут плодотворными! Пусть будущее будет светлым!" - отмечается в поздравительном слове акима.

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