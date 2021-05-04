Аким Алматы дал ряд поручений по селевой безопасности города

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил участки русел рек, скверы и парки, а также общественные пространства у знаковых архитектурных сооружений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев осмотрел гидротехнические сооружения вододелителя рек Малая Алматинка и Есентай и поручил провести цифровизацию хозяйства, включая установку автоматических датчиков замера уровня воды.

По мнению акима, это даст возможность оперативно получать информацию об уровне воды, а также своевременно реагировать и регулировать потоки в руслах рек в случае селевой опасности. Кроме того, оцифровка позволит создать базу данных, на основе которой будет вестись аналитическая работа по сезонному поведению рек. Таким образом, будет обеспечена селевая безопасность населения города.

Сагинтаев также ознакомился также с реконструкцией участка водоохранной полосы русла реки Есентай, от улицы Жамакаева до вододелителя, протяженностью 4,2 километра. Выполнены подготовительные, земляные работы по расширению и углублению русла.

Вследствие подъема уровня воды во время ливневых дождей на некоторых участках габионные сооружения обвалились. В этой связи Б. Сагинтаев поручил привлечь к ответственности исполнителей работ по укладке подпорных конструкций и поручил использовать наиболее прочные строительные материалы.

Кроме того, акимобратил внимание на необходимость изменения конструкции проложенной пешеходной дорожки на бесступенчатую. Таким образом, дорожка станет удобнее для прогулок, в том числе для мам с детьми в колясках.

Также вдоль пешеходной зоны предстоит установить 350 опор наружного освещения и малые архитектурные формы, включая урны, скамейки, детские игровые площадки, пешеходные мосты.

Аким мегаполиса также проверил качество проводимых ремонтных работ на Терренкуре. По его словам, этот пешеходный маршрут должен стать образцовым при создании променадных зон.

Проект по благоустройству Терренкура включает реконструкцию участков русла реки Малая Алматинка, от вододелителя до проспекта Достык, включая гидротехнические сооружения до улицы Макатаева. Протяженность участка - 8,9 километра. Основной объем работ по очистке и укреплению русла выполнен. Продолжается благоустройство прилегающей территории. После выявленных недостатков подрядчик за свой счет производит замену асфальтового покрытия и поребрика. Предстоит установка 11 детских и спортивных площадок, скамеек, урн, модульных санитарных узлов, питьевых фонтанчиков. Кроме того, будут организованы спуски к реке со стороны улицы Таттимбета на Терренкур, а также пять пешеходных мостов.

Вместе с тем Сагинтаев поручил при выборе систем освещения и уличной мебели учитывать комфортность и практичность, эстетичность и гармоничное сочетание с окружающим ландшафтом. При этом важно, чтобы горожане сами определили, к примеру, удобные модели скамеек.

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