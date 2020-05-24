Аким Алматы ознакомился с темпами строительства жилья и социальных объектов

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в пятницу ознакомился с темпами возведения жилья в рамках программы "Нурлы жер", а также ходом строительства объектов социального назначения в Наурызбайском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сагинтаев посетил строительную площадку ЖК "Шугыла", где продолжается строительство первой очереди из 20 домов на 1440 квартир. По программе "Нурлы жер" были проведены инженерные коммуникации.

Аким ознакомился с качеством строительных работ и поручил уделить особое внимание созданию социальной инфраструктуры в шаговой доступности, благоустройству и озеленению территории. Отдельное поручение касается планирования пропускной способности дорог, которую нужно учитывать с растущими объемами жилищного строительства в западной части города.

Создание комфортных условий - основная цель принципа "Город без окраин", в рамках которого начата масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий", - отметил Б. Сагинтаев.

Напомним, в конце прошлого года по обращению жителей ЖК "Шугыла" 14 сданных в эксплуатацию домов были газифицированы, в ноябре того же года было газифицировано еще 16 домов этого ЖК. Также были благоустроены дворовые территории.

В районе не хватает порядка 1,5 тыс. ученических мест. В конце текущего года планируется сдать пристройку на 600 мест к школе №186, которая перегружена сегодня в два раза. Также планируется строительство школ на 1200 мест в микрорайоне "Калкаман" и на 1500 мест в микрорайоне "Шугыла". Осенью также планируется сдать детские сады по 120 мест в микрорайоне Акжар и микрорайоне Таусамалы. В рамках социальной ответственности бизнеса построены современные спортивная и детская игровая площадки.

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