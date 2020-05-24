Аким Алматы ознакомился с темпами строительства жилья и социальных объектов

Сагинтаев посетил строительную площадку ЖК "Шугыла", где продолжается строительство первой очереди из 20 домов на 1440 квартир. По программе "Нурлы жер" были проведены инженерные коммуникации.
Аким ознакомился с качеством строительных работ и поручил уделить особое внимание созданию социальной инфраструктуры в шаговой доступности, благоустройству и озеленению территории. Отдельное поручение касается планирования пропускной способности дорог, которую нужно учитывать с растущими объемами жилищного строительства в западной части города.
Создание комфортных условий - основная цель принципа "Город без окраин", в рамках которого начата масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий", - отметил Б. Сагинтаев.
Напомним, в конце прошлого года по обращению жителей ЖК "Шугыла" 14 сданных в эксплуатацию домов были газифицированы, в ноябре того же года было газифицировано еще 16 домов этого ЖК. Также были благоустроены дворовые территории.
В районе не хватает порядка 1,5 тыс. ученических мест. В конце текущего года планируется сдать пристройку на 600 мест к школе №186, которая перегружена сегодня в два раза. Также планируется строительство школ на 1200 мест в микрорайоне "Калкаман" и на 1500 мест в микрорайоне "Шугыла". Осенью также планируется сдать детские сады по 120 мест в микрорайоне Акжар и микрорайоне Таусамалы. В рамках социальной ответственности бизнеса построены современные спортивная и детская игровая площадки.
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