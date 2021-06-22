Аким Алматы прокомментировал ЧП в фонтане, где пострадали двое детей и женщина

Фото: baigenews.kz, Руслан Канабеков

АЛМАТЫ. 21 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал чрезвычайное происшествие в фонтане, где пострадали три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Произошедшее в фонтане у цирка с детьми и мамой одной из девочек - недопустимый трагический случай, расследованием которого занимается полиция. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал аким в Twitter.

Как сообщалось ранее, вечером 19 июня в фонтане у здания Казахского государственного цирка пострадали три человека - двое детей и один взрослый. На своей странице в сети Facebook жительница города Укилай Бестай написала, что отдыхала с детьми около здания цирка. Затем она увидела, как две маленькие девочки перед фонтаном сняли туфли, полезли в воду, после чего их и женщину, которая хотела помочь детям, стало бить током. Пострадавшие были госпитализированы. Специалистами выясняются причины произошедшего.

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