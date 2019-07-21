Аким Алматы проверил ход строительства селезащитных плотин и ремонта дамб

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом селезащитных мероприятий в предгорьях Алматы, передает Kazakhstan Today.

Особое внимание было уделено ситуации на горных реках и озерах. Аким ознакомился с проектами строительства селезащитных плотин в ущельях Аксай и Аюсай и ремонта существующих дамб.

Также Б. Сагинтаев с заместителем министра внутренних дел Ю. Ильиным, начальником ДЧС Алматы С. Аубакировым и замруководителя ГУ "Казселезащита" М. Касеновым совершили облет моренных озер. Был проинспектирован ход селезащитных мер и превентивного сброса воды.

Специалисты ДЧС Алматы рассказали о ходе реализации проекта по автоматизированному мониторингу селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай. В текущем году планируется построить 10 станций на моренных озерах, дамбах, селевых очагах и в руслах рек. В следующем - 21 станцию.

Система обеспечивает стопроцентную безналичную оплату посещения парка, что исключит теневые сборы и сократит количество сотрудников на КПП. При этом система автоматизации КПП дает возможность онлайн-оплаты посещения через мобильное приложение, в том числе предварительное бронирование. Для туристов также предусмотрен турникет с функцией приема карт Онай, напомнили в пресс-службе акима.

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