Талдыкорган. 11 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Карасайского района предоставил жилье погорельцам, передает Kazakhstan Today.



Вечером 10 февраля в Карасайском районе загорелась кровля дома известного волонтера Зарины Шумаевой. Силами огнеборцев пожар удалось ликвидировать, жертв и пострадавших нет.



Зарина Шумаева известна в регионе своей гражданской активностью. Она вместе с супругом воспитывает 22 ребенка. С учётом происшествия акимат Карасайского района принял экстренные меры по обеспечению погорельцев жильем.



"Вчера им было предложено размещение в гостинице, они отказались и остались у соседей. Сегодня мы при поддержке меценатов предоставим им временное жилье для проживания с учётом количества детей. Дом будет не менее 150-180 квадратных метров. Сейчас уже рассматриваются два варианта. Но это временное решение. Ввиду этого нами ведется работа по обеспечению семьи постоянным жильем. Неравнодушные меценаты района уже проявили готовность покупки большого дома для данной семьи", - отметил аким Карасайского района Жандарбек Далабаев.



Кроме того, сообщается, что силами других предпринимателей организован сбор продуктов питания и одежды для семьи Шумаевых. Как подчеркнули в районном акимате данный вопрос находится под контролем



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства